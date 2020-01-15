تيسلا تحول حادثة كسر زجاج Cybertruck إلى قميص

استطاعت شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيسلا Tesla تجاوز حادثة كسر زجاج نافذة سيارة Cybertruck في حدث كشف النقاب عنها، وذلك من خلال بيعها قميصًا جديدًا مستوحى من الحادثة، بالإضافة إلى ملابس وإكسسوارات جديدة مستوحاة من شاحنة البيك آب الكهربائية الجديدة.

وعندما كشفت تيسلا النقاب عن Cybertruck في نهاية العام الماضي خلقت الكثير من الحديث الذي دار معظمه حول كيفية ظهورها على خشبة المسرح، بينما ركز بعض الناس أكثر على المواصفات والسعر، لكن الكثير منهم كانوا يتحدثون أيضًا عن كشف النقاب نفسه.

وادعت تيسلا أن شاحنتها الكهربائية مقاومة للرصاص، وقالت: صممت Cybertruck لتوفير أقصى درجات المتانة وحماية الركاب بدءًا من الهيكل الخارجي الفولاذي المقاوم للصدأ شديد الصلابة الذي لا يمكن اختراقه تقريبًا ووصولًا إلى الزجاج المدرع.

ولإثبات ذلك أثناء كشف النقاب، فقد ألقى كبير مصممي تيسلا فرانز فون هولزهاوزن Franz von Holzhausen كرة فولاذية على نوافذ النموذج الأولي مع ضرب الأبواب بمطرقة ثقيلة، وبالرغم من أن النوافذ لم تتحطم بشكل كامل، لكنها تضررت، وكان واضحًا من رد فعل المصمم والمدير التنفيذي أن ذلك لم يكن من المفترض أن يحدث.

ومن الواضح أن هذه الحادثة دفعت تيسلا الآن إلى بيع قميص يسمى Cybertruck Bulletproof Tee مستوحى من ذكرى نافذة Cybertruck المحطمة، وتصف شركة صناعة السيارات المنتج على موقعها الإلكتروني بأنه مصمم من أجل توفير راحة استثنائية ومستوحى من حادثة Cybertruck.

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وأضافت أن القميص مصنوع من القطن بنسبة 100 في المئة وليس مصنوعًا من أي مواد مضادة للرصاص ويتميز بشعار Cybertruck الرسمي على ظهره، وتبيع تيسلا قميص Cybertruck الجديد مقابل 45 دولارًا ومن المتوقع أن يتم الشحن خلال أسبوعين.

وجاء إطلاق القميص كجزء من إطلاق العديد من الملابس والاكسسوارات الجديدة من Tesla Cybertruck، مثل قبعة سائق الشاحنة والسترة.