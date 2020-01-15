هواوي باعت 6.9 مليون جهاز 5G في عام 2019

أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة اليوم أن إجمالي شحناتها العالمية من الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G قد تجاوز 6.9 مليون جهاز بحلول نهاية شهر ديسمبر عام 2019، ويأتي الإعلان بعد إعلان سامسونج في وقت سابق من هذا الشهر أنها شحنت 6.7 ملايين هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس.

ويبدو أن الحرب بين سامسونج وهواوي من أجل الحصول على المركز الأول مستمرة، لكن هذه المرة في سوق الجيل الخامس 5G، حيث نشرت شركة هونر Honor الخبر على موقع التدوين الصيني ويبو Weibo، موضحة أن شركتها الأم هواوي وصلت إلى مستوى 6.9 مليون شحنة من الهواتف الذكية الداعمة لشبكات 5G.

وأطلقت هواوي في عام 2019 عددًا من الهواتف الذكية الداعمة لشبكات 5G، بما في ذلك سلسلة Mate 30 5G و Mate 20 X 5G و Mate X 5G و Nova 6 5G وسلسلة Honor V30 وغيرها، ومن الملاحظ أن رقم 6.9 مليون جهاز يتضمن أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة هونر التابعة لها.

ووفقًا للتقرير الأخير من منصة المقارنة MasterLu، فإن هواوي وهونر تمتلكان معًا حصة سوقية تبلغ 25.8 في المئة من حيث هواتف أندرويد الذكية في الصين، وتتصدر هواوي السوق بنسبة 15.36 في المئة، بينما تحتل هونر المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 10.45 في المئة.

ومن المثير للاهتمام أنه بالرغم من الانخفاض الكلي في سوق الهواتف المحمولة الصيني، إلا أن حصة هواوي في السوق تواصل نموها وتجاوزت الشحنات التراكمية في الأرباع الثلاثة الأولى 185 مليون جهاز.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وكشفت الشركة في الآونة الأخيرة عن أن إيراداتها لعام 2019 بأكمله ستقفز على الأرجح بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 850 مليار يوان (حوالي 121.72 مليار دولار)، وأضافت أنها باعت 240 مليون هاتف ذكي في 2019، بزيادة كبيرة مقارنة بعدد 206 مليون جهاز في 2018.

وبينما حققت سامسونج مبيعاتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، فإن معظم مبيعات هواوي في عام 2019 كانت في سوقها المحلي، حيث غاب منافسها الكوري عمليًا، وتعني الأرقام الجديدة أن هواوي أفضل مصنع للهواتف الذكية من الجيل الخامس في العالم بحسب حجم المبيعات.