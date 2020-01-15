بالفيديو : شبان يطردون وزير الأشغال اللبناني يوسف فنيانوس من مركز تجاري

جي بي سي نيوز :- تعرض وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، يوسف فنيانوس، إلى موقف محرج أثناء تناوله الطعام في مقهى بمنطقة ”جل الديب“ بعد أن أجبرته ناشطة غاضبة على مغادرته، وفق وسائل إعلام محلية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، فتاة تصرخ بوجه وزير الأشغال وهي تقول: ”فنيانوس واحد منن، طلاع لبرة“ ثم تابعت بالصراخ ”ثورة.. ثورة“، فيما صرخ مصور المقطع: ”عبتتعشى بمصريات الشعب، يا مجرمين يا وسخين، يا عيب الشوم عليكن“.

وحاول الوزير تهدئة الموقف، مؤكدا أنه ”شخص غير فاسد وعمل محاميا مدة 30 سنة“، مطالبا من يعترضون عليه التوجه للمجلس الدستوري، في حين قال مصور المقطع إنهم ”لا يثقون بالقضاء“.

ورفضت الناشطة الاستماع للوزير، موضحة أنها ليست على استعداد للإنصات لأي فاسد.

وسبق أن طرد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة من حفلة موسيقية في الجامعة الأمريكية، تلاها طرد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من مطعم في منطقة الجميزة.

وكالات