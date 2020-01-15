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فيديو إيراني يتخيل اغتيال ترامب ونتانياهو وبومبيو، ويضع بن سلمان على قائمة المستهدفين
أخبار العالم
BBC News عربي
الأربعاء 15 يناير 2020 07:49 مساءً
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بديع النصاري
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