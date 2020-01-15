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شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
"الرجل العنكبوت" يتحدى من جديد ويتسلق ناطحة سحاب من دون حبال
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 15 يناير 2020 07:24 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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