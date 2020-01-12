مصر تعلن عن موقفها من وقف إطلاق النار في ليبيا

قامت مصر اليوم الأحد بالإعلان عن ترحيبها بوقف إطلاق النار الغير مشروط، والذي تم الإعلان عنه مساء يوم أمس في ليبيا، وعبرت عن دعمها الكامل لكافة القرارات التي تقوم بحقن الدماء في ليبيا الشقيقة.

وقف إطلاق النيران في ليبيا

وقد أكدت مصر في بيان لها صدر عن وزارة الخارجية اليوم، أهمية الرجوع إلى المفاوضات السياسية، متمثلة في عملية برلين وكذلك جهود المبعوث الأممي، كما قامت مصر بتأكيد دعمها الكامل لحل شامل لحفظ استقرار أمن ليبيا ودول حوض البحر المتوسط ودول الجوار وبما يحفظ وحدة الأراضي الليبية وسلامة أراضيه.

وقد أضافت مصر أن نجاح العملية السياسية يستلزم أن يقوم الأطراف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه من القيام بتفكيك الميليشيات بالتوازي مع عملية وقف إطلاق النيران، وهو ما تحرص مصر على تأمينه مع شركائها، لأن ذلك الأمر يحقق مصالح لكافة الأطراف على الساحة المحلية والدولية.

وأضافت مصر أن وقف إطلاق النار يعتبر أولى الخطوات التي يجب أن يتم بعدها إعادة تشكيل مجلس رئاسي بصورة سليمة، وضرورة تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة داخل ليبيا.