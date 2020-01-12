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الأردن الثامن عربياً على مؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2019

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الأردن الثامن عربياً على مؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2019 الأردن الثامن عربياً على مؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2019

جى بي سي نيوز  :- رتب المنتدى الاقتصادي العالمي الأردن بالمرتبة الثامنة عربيا وبالمرتبة 136 عالميا من بين 153 دولة في العالم، وفق احدث تقرير صادر عن المنتدى حول الفجوة بين الجنسين.

ويقيس تقرير «الفجوة بين الجنسين في العالم للعام 2019 ،«الأثر الإيجابي لتقليص الفوارق بين الرجال والنساء على القدرة التنافسية للبلدان، حيث يقوم بتقييم 153 دولة حول العالم، وفقا للاختلافات بين الجنسين على الأصعدة الاقتصادية والتعليمية والصحية والسياسية، بهدف رصد المجالات التي تحتاج الى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليص الفجوة بين الجنسين. 

وجاءت الأردن بحسب التقرير، بعد الإمارات، الكويت، تونس، الجزائر، البحرين، وقطر. وتفوق ترتيب الأردن على: المغرب، عُمان، لبنان، ، سوريا، العراق واليمن.

وبحسب التقرير، فقد جاء ترتيب الأردن على مؤشر المشاركة الاقتصادية بالمرتبة 142 عالميا، وبالمرتبة 81 عالميا على مؤشر نسبة التعليم والثقافة، وبالمرتبة 103 عالميا على مؤشر الصحة والحياة وبالمرتبة 113 عالميا على مؤشر قوة الوساطة والقرارات السياسية.

ويقول التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاءت بالمرتبة الأخيرة على المؤشر بالنسبة لسد الفجوة، في حين المنطقة استطاعت سد 60 بالمئة من الفوارق بين الجنسين، مقارنة مع 7.76 بالمئة في منطقة أوروبا الغربية و9.72 بالمئة لمنطقة أمريكا الشمالية، علما ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمت 3 دولة من الدول الخمس الأسوأ في العالم في معيار المشاركة السياسية للعام الثاني على التوالي.

وزاد التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صُنفت بالمرتبة ما قبل الأخيرة في المشاركة الاقتصادية، في حين استطاعت 10 بلدان في المنطقة من تحسين نتيجتها، مقارنة مع 8 دول تراجعت نتيجتها على المؤشر.

جي بي سي نيوز

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