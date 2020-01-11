أخبار عاجلة

محدث.. النفط يسجل أدنى تسوية بـ6 أسابيع بعد بيانات المخزونات -
أخر النهار | الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا الخميس.. والصغرى بالقاهرة 12 -
سقوط خلية الكترونية تركية تروج للتقارير السلبية عن مصر من شقة في باب اللوق | أخر النهار -
افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في البحر الأحمر -
أخر النهار | تامر امين قرر يتغلب على الشتاء ويستحمى وعينك ما تشوف الا النور.. تنبيه وتحذير مهم جدا -
الرئيس يفتتح قاعدة برنيس العسكرية الاضخم بالشرق الاوسط لتأمين مصالح مصر بالبحر الأحمر -
مباراة الزمالك والأهلي بدوري السوبر لكرة السلة -
الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية -
محدث..الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية مع تراجع العملة الأمريكية -
شاهد.. ترامب ونائب الرئيس الصيني يوقعان اتفاقا تاريخيا لـ"إنهاء الحرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

مراسم تنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان

Google+ Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في البحر الأحمر

افتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية في البحر الأحمر

شاهد.. ترامب ونائب الرئيس الصيني يوقعان اتفاقا تاريخيا لـ"إنهاء الحرب"

شاهد.. ترامب ونائب الرئيس الصيني يوقعان اتفاقا تاريخيا لـ"إنهاء الحرب"

إيران تدعو أوروبا للالتزام بالاتفاق النووي

إيران تدعو أوروبا للالتزام بالاتفاق النووي

بدء تطبيق الشق العسكري من اتفاق الرياض

بدء تطبيق الشق العسكري من اتفاق الرياض