آبل تستبدل بعض حافظات البطارية المعيوبة مجانًا

أعلنت شركة آبل عن إطلاقها برنامجًا جديدًا مجانيًا لاستبدال بعض حافظات هواتف آيفون المزودة ببطارية مدمجة Smart Battery Case بسبب مشاكل الشحن، بحيث يغطي البرنامج طرازات آيفون لعام 2018، بما في ذلك iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max التي تواجه مشكلات في الشحن.

ووفقًا لإشعار منشور على موقع آبل على الويب، يمكن للعملاء استبدال حافظات البطارية الذكية المعيوبة لنماذج iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR بأي لون والمصنعة بين يناير 2019 وأكتوبر 2019 في متاجر الشركة أو مزودي الخدمة المعتمدين.

وتحتوي حافظات البطارية الذكية المتأثرة على إحدى مشكلتين، بحيث لن يتم شحن بطارية الحافظة أو شحنها بشكل متقطع عند توصيلها بالطاقة، أو أن الحافظة لا تشحن جهاز آيفون أو تشحنه بشكل متقطع، وتنطبق هذه المشاكل على الحافظات التي تم إنتاجها بين شهري يناير وأكتوبر 2019.

وأوضحت الشركة أن حافظات Smart Battery Case التي تستوفي المعايير مؤهلة للحصول على بديل مجاني، وأن برنامج الاستبدال لا يرتبط بمشكلة أمان أو سلامة في البطاريات، وأن العملاء لديهم عامين من تاريخ البيع لاستبدالها.

وتقول آبل إنها ستفحص حافظة البطارية الذكية قبل أي خدمة للتحقق من أنها مؤهلة لهذا البرنامج، وإنها قد تقيد أو تحد عملية الإصلاح والاستبدال على البلد الأصلي أو منطقة الشراء، ولا يمدد هذا البرنامج تغطية الضمان القياسية لحافظة البطارية الذكية في جميع أنحاء العالم، وسيتم التخلص من حافظات البطارية المتأثرة بطريقة صديقة للبيئة.

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وتبلغ تكلفة حافظة البطارية من آبل 129 دولارًا أمريكيًا، وتعمل على زيادة مدة شحن جهاز آيفون عبر إضافة بطارية خارجية إضافية.

وتستفيد الحافظة من التكامل الدقيق مع نظام تشغيل آيفون، حيث يتم عرض سعة البطارية المتبقية في مركز الإشعارات وشاشة القفل، وهي قابلة للشحن مع خلال منفذ Lightning الخاص بشركة آبل، وهو نفس المنفذ الذي يستخدمه شاحن آيفون.