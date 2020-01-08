يحرص الكثيرون على تأمين هواتفهم وحمايتها عن طريق تفعيل ميزة إلغاء القفل بواسطة التعرف على الوجه، أو بصمات الأصابع أو حتى رمز المرور، ولكن في بعض الأحيان قد لا تكفي هذه الإجراءات، خاصة مع تطبيقات المراسلة التي قد تتضمن بيانات حساسة مثل: واتساب ؛ حيث تتضمن الرسائل غالبًا معلومات شخصية حساسة سواء عن العائلة أو الأصدقاء، أو حتى عن العمل.

يعتبر تطبيق واتساب أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا على مستوى العالم، ويدعم العديد من الميزات التي من أبرزها ميزة التأمين عن طريق بصمة الإصبع على هواتف أندرويد، وكذلك تأمين القفل عن طريق التعرف على الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) على هواتف آيفون. ما يمنح المستخدم طريقة أكثر أمانًا للحفاظ على خصوصيته وبياناته.

فيما يلي كيف يمكنك تأمين واتساب ببصمة الإصبع على نظامي أندرويد وiOS؟

أولًا؛ على هواتف أندرويد:

ملاحظة: تتوفر خاصية القفل باستخدام بصمة الإصبع على أجهزة(أندرويد) Android المزودة بمستشعر بصمة الإصبع، والتي تعمل بنظام التشغيل Android 6.0 أو أي إصدار أحدث منه.

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انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة (⋮ ) الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من واجهة التطبيق؛ ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الحساب) account.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (القفل ببصمة الإصبع) Fingerprint Lock، واضغط عليه.

قم بتفعيله من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له، سيُطلب منك تأكيد بصمة إصبعك من خلال وضع إصبعك على مستشعر بصمة الإصبع الموجود في هاتفك.

بمجرد تأكيد بصمة إصبعك ستُفعل ميزة التأمين وسيظهر لك 3 خيارات لقفل التطبيق تلقائيًا وهي: (فورًا) immediately، أو (بعد دقيقة) After 1 minute أو (بعد 30 دقيقة) After 30 minute.

ثانيًا؛ على هواتف آيفون:

ملاحظة: تعمل ميزة تأمين رسائل واتساب عبر بصمة الإصبع، أو (التعرف على الوجه) Face ID في هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 9، أو إصدار أحدث بالنسبة لبصمة الأصبع، أما بالنسبة للتعرف على الوجه فسيتطلب الأمر أن يعمل هاتفك بنظام التشغيل iOS 12، أو أي إصدار أحدث.