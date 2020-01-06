أخبار عاجلة

تويوتا تبني مدينة المستقبل Woven City -
"تداول": تنفيذ 16 صفقة خاصة على سهم "مهارة" -
شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع -
الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية -
الحكومة تعلن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل -
​"تهنئة وتعزية واعتذار".. ٨ مشاركات للسيسي في مناسبات الأقباط -
الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟ -
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

عمرو أديب: كلام الرئيس واضح محدش هيجرجرنا هنا ولا هنا

Google+ Print
مواضيع متعلقة
(لما طلع ياخد الجائزة قال الله أكبر).. تعليق عمرو أديب على فوز المصري رامي يوسف بجائزة جولدن جلوب

(لما طلع ياخد الجائزة قال الله أكبر).. تعليق عمرو أديب على فوز المصري رامي يوسف بجائزة جولدن جلوب

عمرو أديب يكشف حقيقة تغريدة (خطيبي مجند ورايح الجبهة في ليبيا)

عمرو أديب يكشف حقيقة تغريدة (خطيبي مجند ورايح الجبهة في ليبيا)

الحكاية يرصد آراء ومشاكل المواطنين في قانون التصالح مع مخالفات البناء

الحكاية يرصد آراء ومشاكل المواطنين في قانون التصالح مع مخالفات البناء

عمرو أديب: في تويتات أد كدة عن أم بتعيط ابنها الوحيد اتاخد للجبهة في ليبيا.. إزاي وحيد وفي الجيش!!

عمرو أديب: في تويتات أد كدة عن أم بتعيط ابنها الوحيد اتاخد للجبهة في ليبيا.. إزاي وحيد وفي الجيش!!