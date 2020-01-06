سامسونج تعلن عن تطوير تلفاز لاسلكي

كشف مسؤول تنفيذي كبير لدى سامسونج يوم الأحد أن الشركة طورت تلفازًا لاسلكيًا، ومع ذلك فإن المنتج لن يُعرض في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وقال (هان جونج هي) – رئيس العرض المرئي لدى شركة سامسونج: إن الشركة طورت تلفازًا لا يتطلب سلكًا يمتد من الجهاز إلى منفذ الطاقة.

وكان الحديث عن جهاز تلفاز من هذا النوع قد بدأ العام الفائت، إذ كشفت براءة اختراع مقدمة من سامسونج أنها تعمل على تصميم تلفاز لاسلكي تمامًا، وذلك باستخدام تقنية الطاقة اللاسلكية التي تشبه تلك المستخدمة حاليًا في الهواتف الذكية.

وقال هان للصحفيين بعد الحدث الذي أقامته سامسونج في لاس فيجاس: “لقد طورنا تلفازًا لاسلكيًا”. وأضاف: “ولكن لعرض المنتج هنا، علينا أيضًا أن نجري بعض أعمال الإنشاء على الجدران”. ومع ذلك، فقد استبعد البعض أن يكون هذا السبب الحقيقي، خاصةً بالنظر إلى إمكانات سامسونج وأنها تمتلك أكبر مساحة في المعرض مقارنةً بالشركات الأخرى، ولكن يبدو أن جهاز التلفاز ليس مستعدًا بعد للعرض.

ومع التقنية الحالية، قال هان: إن جهاز التلفاز الذي طورته سامسونج يستخدم نقل الطاقة لاسلكيًا من مسافة مرتين، ولكن ذلك لن يكون كافيًا لتغذية التلفاز بالطاقة بصورة مستقرة، وذلك بالنظر إلى بنية الجدران والأجهزة الأخرى. وأوضح هان ذلك بالقول: “في الوقت الراهن، يظهر نقل الطاقة لاسلكيًا ضعفًا في الكافة لتشغيل التلفاز”. وأضاف: “إن أطلقنا الجهاز اليوم، سيكون على المستهلكين تدبر أمورهم لحل مشكلة الطاقة”. ومع ذلك، أكد هان أن سامسونج تعمل بجد لإطلاق جهاز تلفاز لاسلكي تمامًا في المستقبل.

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هذا وقد أعلنت سامسونج خلال حدثها في CES 2020 عن جهاز تلفاز عديم الحواف تمامًا، بالإضافة إلى جهاز تلفاز يمكن استخدامه رأسيًا وأفقيًا، وذلك ليتوافق مع المحتوى على الهواتف الذكية.