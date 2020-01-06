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Realme تعلن رسميًا عن هاتف 5i

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أعلنت (ريلمي) Realme – العلامة التجارية التابعة لشركة أوبو – اليوم الاثنين عن هاتفها الذكي (ريلمي 5آي) Realme 5i الذي يمتاز بأنه يقدم 4 كاميرات خلفية، وبطارية بسعة كبيرة مع أنه ينتمي إلى الفئة المنخفضة.

وأعلنت الشركة الصينية عن الهاتف خلال حدث عُقد في فيتنام وتعتزم طرحه بسعر يعادل 160 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر منافس بالنظر إلى المواصفات، خاصةً البطارية التي تأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير/ساعة.

Realme تعلن رسميًا عن هاتف 5i

ويأتي الهاتف مع 4 كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 119 درجة وتدعم الوضع الليلي، والثالثة للتصوير القريب بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل. وتستطيع كاميرات الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، كما يمكنها التصوير البطيء بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

Realme تعلن رسميًا عن هاتف 5i

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ويحتوي (ريلمي 5آي) على معالج ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 665، ومعالج الرسوميات أدرينو 610، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي تتوفر بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت. وفي كلتا الحالتين يمكن التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي). وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Color OS 6.1 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 9 باي.

أما شاشة الهاتف – التي تأتي مع نتوء يحتوي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل – فهي بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل. وسوف يتوفر الهاتف باللونين الأزرق، والأخضر.

ولا يُعلم بعد متى تعتزم (ريلمي) طرح هاتف (ريلمي 5آي) الجديد في الأسواق العالمية، ولكنها تعتزم إقامة حدث خاص به في الهند بعد 3 أيام.

Realme تعلن رسميًا عن هاتف 5i

Realme تعلن رسميًا عن هاتف 5i

البوابة العربية للأخبار التقنية

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