أخبار عاجلة

تويوتا تبني مدينة المستقبل Woven City -
"تداول": تنفيذ 16 صفقة خاصة على سهم "مهارة" -
شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع -
الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية -
الحكومة تعلن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل -
​"تهنئة وتعزية واعتذار".. ٨ مشاركات للسيسي في مناسبات الأقباط -
الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟ -
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

سامسونج تطور لوحة مفاتيح غير مرئية لهاتفك

Google+ Print
سامسونج تطور لوحة مفاتيح غير مرئية لهاتفك سامسونج تطور لوحة مفاتيح غير مرئية لهاتفك

تعتزم شركة سامسونج خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عرض لوحة مفاتيح افتراضية تسمح للمستخدمين بالكتابة بمجرد النقر على أي سطح أمامهم.

ومع ازياد حاجة المستخدمين إلى الهواتف لإنجاز أعمالهم، تظل مسألة كتابة الرسائل الطويلة على لوحات المفاتيح الخاصة بالهواتف أبطأ مقارنةً بلوحات المفاتيح العادية، لذا يأتي الحل الجديد من سامسونج لحل هذه المشكلة.

وتستخدم لوحة المفاتيح التي تسميها الشركة الكورية (سلفي تايب) SelfieType تقنية الذكاء الاصطناعي وكاميرا الهاتف الأمامية لتعقب يدي المستخدم أثناء الكتابة على لوحة مفاتيح غير مرئية أمام الهاتف.

وطور لوحة المفاتيح الافتراضية SelfieType برنامج C-Lab التابع لسامسونج، وهو حاضنة أعمال داخل الشركة حيث تُطوَّر تقنيات جديدة قد تتحول لاحقًا إلى منتجات تطلقها سامسونج.

ونشرت سامسونج مقطع يوضح آلية عمل الميزة، مع الإشارة إلى أن التقنيات التي تحوّل أي سطح إلى لوحة مفاتيح افتراضية ليست بالأمر الجديد، ولكن SelfieType تمتاز عن غيرها بأنها لا تُسقط أو تعرض أي صورة للمفاتيح على السطح.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
كيف يمكنك تحويل الصور ومقاطع الفيديو إلى GIF على آيفون؟

كيف يمكنك تحويل الصور ومقاطع الفيديو إلى GIF على آيفون؟

بالفيديو والصور : " الزراعة النيابية " تفتح ملف ساحة التصدير في السوق المركزي

بالفيديو والصور : " الزراعة النيابية " تفتح ملف ساحة التصدير في السوق المركزي

فيديو.. كيف هرب "كارلوس غصن" من قبضة السلطات اليابانية؟

فيديو.. كيف هرب "كارلوس غصن" من قبضة السلطات اليابانية؟

بالفيديو من داخل بحيرة وادي النطرون معجزة السيد المسيح بانفجار الماء العذب من داخل البحيرة !

بالفيديو من داخل بحيرة وادي النطرون معجزة السيد المسيح بانفجار الماء العذب من داخل البحيرة !