سامسونج تطور لوحة مفاتيح غير مرئية لهاتفك

تعتزم شركة سامسونج خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عرض لوحة مفاتيح افتراضية تسمح للمستخدمين بالكتابة بمجرد النقر على أي سطح أمامهم.

ومع ازياد حاجة المستخدمين إلى الهواتف لإنجاز أعمالهم، تظل مسألة كتابة الرسائل الطويلة على لوحات المفاتيح الخاصة بالهواتف أبطأ مقارنةً بلوحات المفاتيح العادية، لذا يأتي الحل الجديد من سامسونج لحل هذه المشكلة.

وتستخدم لوحة المفاتيح التي تسميها الشركة الكورية (سلفي تايب) SelfieType تقنية الذكاء الاصطناعي وكاميرا الهاتف الأمامية لتعقب يدي المستخدم أثناء الكتابة على لوحة مفاتيح غير مرئية أمام الهاتف.

وطور لوحة المفاتيح الافتراضية SelfieType برنامج C-Lab التابع لسامسونج، وهو حاضنة أعمال داخل الشركة حيث تُطوَّر تقنيات جديدة قد تتحول لاحقًا إلى منتجات تطلقها سامسونج.

ونشرت سامسونج مقطع فيديو يوضح آلية عمل الميزة، مع الإشارة إلى أن التقنيات التي تحوّل أي سطح إلى لوحة مفاتيح افتراضية ليست بالأمر الجديد، ولكن SelfieType تمتاز عن غيرها بأنها لا تُسقط أو تعرض أي صورة للمفاتيح على السطح.