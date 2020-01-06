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تونس : القبض على أردني بحوزته أكثر من 152 الف دينار

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تونس : القبض على أردني بحوزته أكثر من 152 الف دينار تونس : القبض على أردني بحوزته أكثر من 152 الف دينار

جى بي سي نيوز :- ألقت وحدات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية القبض على شخص أردني مفتش عنه لفائدة الشرطة الدولية "الانتربول" بطلب من السلطات القضائية بالأردن لغاية إيقاف واسترداد المعني من أجل الخيانة الموصوفة.

و بعد مراجعة النيابة العمومية ، قامت السلط بتفتيش مكان إقامتة حيث تم حجز مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية بقيمة مالية جملية تُقدّر بحوالي 600 ألف دينار تونسي إعترف باستيلائه عليها من خزينة مؤجّره بالأردن وتحصّنه بالفرار ببلادنا بمساعدة صديقته (تونسية، 35 سنة) التي تم ضبطها برفقته ، وفق وسائل اعلام تونسية . 
و باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

جي بي سي نيوز

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