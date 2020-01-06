بالفيديو والصور : " الزراعة النيابية " تفتح ملف ساحة التصدير في السوق المركزي
جى بي سي نيوز : - عقدت لجنة الزراعة النيابية برئاسة النائب المهندس خالد الحياري اليوم الاحد لقاء مع المزارعين لمناقشة شكواهم بخصوص ساحة التصدير في السوق المركزي والرسوم التي تفرضها عليهم امانة عمان .
حضر اللقاء وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة وامين عمان يوسف الشواربة ومسؤولون في الامانة وعدد من ممثلي القطاع الزراعي والتجار حيث عرضت شكاوى بالجملة بهذا الخصوص .
المدينة نيوز سجلت اللقاء واليكموه بالصوت والصورة :
المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا