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بالفيديو والصور : " الزراعة النيابية " تفتح ملف ساحة التصدير في السوق المركزي

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جى بي سي نيوز  : - عقدت لجنة الزراعة النيابية برئاسة النائب المهندس خالد الحياري اليوم الاحد لقاء مع المزارعين لمناقشة شكواهم بخصوص ساحة التصدير في السوق المركزي والرسوم التي تفرضها عليهم امانة عمان .
حضر اللقاء وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة وامين عمان يوسف الشواربة ومسؤولون في الامانة وعدد من ممثلي القطاع الزراعي والتجار حيث عرضت شكاوى بالجملة بهذا الخصوص . 


المدينة نيوز سجلت اللقاء واليكموه بالصوت والصورة : 


 

 المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

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