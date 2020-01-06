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تسريب يؤكد دعم معدل تحديث 120 هرتز في Galaxy S20 المرتقب

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تسريب يؤكد دعم معدل تحديث 120 هرتز في Galaxy S20 المرتقب تسريب يؤكد دعم معدل تحديث 120 هرتز في Galaxy S20 المرتقب

أفاد موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار سامسونج – بأن هاتف الشركة الرائد المرتقب سيأتي مع شاشة بمعدل تحديث قدره 120 هرتز، وهي ميزة تجعل الحركة على الشاشة سلسة جدًا، خاصةً فيما يتعلق بالألعاب.

ومنذ الإعلان عن معالج Exynos 990 أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأ البعض يتوقع دعم معدل التحديث هذا في هاتف سامسونج الرائد القادم، خاصةً أن المعالج يدعم هذه الميزة، ثم عُثر على قائمة سرية في النسخة التجريبية لواجهة المستخدم One UI 2.0 الخاصة بسامسونج تسمح بتفعيل وضع 120 هرتز للشاشة.

يُشار إلى أن أيًا من هواتف سامسونج الحالية يدعم معدل التحديث العالي هذا، لذا يُتوقع أن تميز الشركة هاتفها الرائد عن غيره بهذه الميزة، وهو ما قال موقع (سام موبايل) إنه أصبح مؤكدًا للهاتف الذي يُشاع أنه سيحمل اسم (جالاكسي إس20) Galaxy S20 بدلًا من (جالاكسي إس11) Galaxy S11.

وليست هذه المرة الأولى التي يُشاع فيها أن هاتف (جالاكسي إس20) سيدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز للشاشة، ولكن موقع (سام موبايل) قال إنه علم من مصدر موثوق أن هذه الميزة قادمة إلى الهاتف حقًا.

هذا وتستعد شركة سامسونج للإعلان عن هاتف (جالاكسي إس20) خلال حدث Unpacked الذي أكدت يوم أمس أنه سيُعقد في 11 شباط/فبراير المقبل.

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