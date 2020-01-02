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مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع
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الجمعة 03 يناير 2020 06:44 مساءً
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق
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الجمعة 03 يناير 2020 06:44 مساءً
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية
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الجمعة 03 يناير 2020 06:44 مساءً
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ريش ضأن مع الزبادي
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الجمعة 03 يناير 2020 06:41 مساءً
من مطبخ أسامة | طريقة عمل قدرة قادر
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الجمعة 03 يناير 2020 06:41 مساءً
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير باللبنة والسمسم
-
الجمعة 03 يناير 2020 06:41 مساءً
منقذ فتاة المنصورة للجمعة فى مصر منظر التحرش مكانش يرضي ربنا
-
الجمعة 03 يناير 2020 06:36 مساءً
تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني
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الجمعة 03 يناير 2020 06:28 مساءً
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط
-
الجمعة 03 يناير 2020 06:25 مساءً
الفاشونيستا الكويتية غدير سلطان تثير ضجة بمكياج يظهرها ببشرة سوداء
-
الجمعة 03 يناير 2020 06:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
ايهاب الخطيب : تصريحات البدري حول عدم جاهزية لاعبي الدوري أثارت لغطا كبيرا
فيديو
Mbc مصر
الخميس 02 يناير 2020 12:36 صباحاً
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الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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