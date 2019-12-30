أحدث تجارب سامسونج تشمل الكتابة دون استخدام اليدين

أعلنت شركة سامسونج أنها ستعرض خمسة مشاريع تجريبية مبتكرة من حاضنتها للأفكار الداخلية C-Lab Inside بالإضافة إلى منتجات من أربع شركات ناشئة تشارك في برنامج C-Lab Outside خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، وهو أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم.

وقال انكوك هان Inkuk Hahn، نائب الرئيس ورئيس مركز الإبداع والابتكار في شركة سامسونج للإلكترونيات: ندعم بشكل نشط C-Lab لإنشاء منتجات تعكس أحدث اتجاهات السوق وطلبات العملاء ونعرض المشاريع المتميزة والشركات الناشئة من C-Lab Inside في مختلف المعارض العالمية.

وتعمل حاضنة سامسونج للأفكار الداخلية C-Lab Inside، التي بدأت في عام 2012، على تطوير أنواع جديدة ومبتكرة من المنتجات باستخدام أحدث التقنيات وتغذي الأفكار المبتكرة من موظفي سامسونج، ويهدف الكثير منهم إلى استخدام تقنيات جديدة لمعالجة حالات الاستخدام المحددة أو الاحتياجات الصحية.

وتركز مشاريع C-Lab Inside التجريبية الجديدة التي سيكشف عنها لأول مرة هذا العام على أسلوب حياة مريح وصحي، والتي تشمل نافذة داخلية صناعية تهدف إلى محاكاة الضوء الخارجي الحقيقي، وأداة تهدف إلى مراقبة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح افتراضية يمكنها استخدام الكاميرا الأمامية للسماح للناس بالكتابة، وقلم تمييز ذكي يعمل على ترقيم النصوص، بالإضافة إلى أدوات الروبوت ومسح فروة الرأس.

Hyler:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

في حين أن أجهزة التمييز الرقمية موجودة في السوق لفترة من الوقت الآن، إلا أن سامسونج ابتكرت جهازًا مزودًا بوسائل راحة حديثة مصممة لعصر الهواتف الذكية، مثل وضع البحث والروابط المدمجة والقواميس ومحركات البحث عبر الإنترنت.

SelfieType:

تروج سامسونج لمنتج تطلق عليه اسم SelfieType، وهو عبارة عن لوحة مفاتيح افتراضية يمكن استخدامها عن طريق الكاميرا الأمامية للجهاز، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع حركات أصابع المستخدم وتحويلها إلى كتابة، وجرى تصميمها لتكون قابلة للتكيف مع كل شيء بدءًا من الهواتف والأجهزة اللوحية وحتى أجهزة الحاسب المحمولة.

Becon:

يعرف الماسح الضوئي لفروة الرأس باسم Becon، ويتكون من تطبيق بالإضافة إلى جهاز الماسح الضوئي نفسه، وتقول سامسونج: إنه يمكن للأشخاص مسح رؤوسهم في المنزل للسماح لها بتحليل مجموعة متنوعة من العوامل المختلفة من الجلد الميت إلى الرطوبة، والتي تستخدم معًا للتوصية بأفضل حل لأي مشكلة في فروة الرأس يواجهها المستخدم.

piBo:

تعرض سامسونج الروبوت المسمى piBo والمطور من قبل الشركة الناشئة Circulus، بحيث يوفر piBo خدمات إرشادية مثل محادثة بسيطة ومعلومات الأخبار والطقس والبحث، ويتفاعل مع المستخدمين بناءً على التحليل العاطفي لتعابير الوجه ومحتويات المحادثات ويعطي الردود المناسبة مع الأقوال والموسيقى والرقص، ويمكن للمستخدمين إضافة ميزات ومحتويات جديدة يمكن تنزيلها من متجر تطبيقات الروبوت الخاص به.

Ultra V:

يعد Ultra V بمثابة نوعًا جديدًا من أجهزة الاستشعار والخدمة التي تسجل الأشعة فوق البنفسجية يوميًا، ويحتوي المستشعر على زاوية عرضية واسعة تجعله سهل الاندماج في الأجهزة القابلة للارتداء، ويمكن للمستخدمين مع Ultra V مراقبة وإدارة حالة بشرتهم وإنتاج فيتامين (د) الذي يتأثر بالتعرض المتراكم للأشعة فوق البنفسجية الشمسية.

Sunnyside:

تروج سامسونج أيضًا لما تسميه Sunnyside، وهو جهاز إضاءة اصطناعي على شكل نافذة ويمكن تعليقه على الحائط مثل إطار صورة، ويسمح هذا الجهاز للمستخدم بالاستمتاع بأشعة الشمس التي تتغير على مدار الساعة من خلال نسخ الطيف الكامل لضوء الشمس الفعلي، كما أنه يساعد المستخدمين على تصنيع فيتامين (د) في الأماكن التي لا توجد فيها كمية كافية من أشعة الشمس دون القلق بشأن شيخوخة الجلد أو حروق الشمس.

FITT:

FITT عبارة عن منصة بيانات لسجل الصحة الشخصية تعتمد على اختبارات التمرين، وتقدم FITT ثلاثة أنواع من اختبارات التمرين للجهاز التنفسي والقلب والقوة العضلية، ويتلقى المستخدمون بعد الاختبار برنامج تمرين محسن وشخصي يلبي الحالة الصحية للمستخدمين مقارنةً بأشخاص آخرين من نفس العمر والجنس.

كما يمكن للمنصة أن تتنبأ بالأمراض المحتملة التي قد يتعرض لها المستخدم مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان والسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية وما إلى ذلك، وتصف برامج تمارين شخصية لمنع خطر الإصابة بهذه الأمراض.

Vtouch:

يتيح Vtouch للمستخدمين التحكم في الأجهزة دون لمسها فعليًا عن طريق تتبع عيون المستخدم وأطراف أصابعه من خلال الرؤية الحاسوبية وتقنيات التعلم العميق، ويمكن تطبيق التقنية على العديد من الصناعات مثل السيارات الذكية والمنازل الذكية والإشارات الرقمية للتحكم في الأجهزة المختلفة.

Smoothy:

Smoothy هو تطبيق دردشة مرئي جماعي يمكن الوصول إليه من قبل ما يصل إلى 8 أشخاص في آن واحد، وما يجعل Smoothy أكثر خصوصية هو أن دردشة الفيديو تبدأ في الوضع الصامت عند توصيل المكالمة لأول مرة بحيث تتيح للمستخدمين الرد على المكالمة في أي وقت وفي أي مكان، كما يوفر التطبيق مكالمات الفيديو باستخدام Samsung AR Emoji، وبمجرد حصول المستخدمين على الصور الرمزية الخاصة بهم، يمكن لـ AR Emoji عكس تعبيرات الوجه والحركات في الوقت الفعلي مما يجعل مكالمات الفيديو أكثر متعة.