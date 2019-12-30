مصر توافق على صفقة استحواذ أوبر على كريم.. لكن بشروط

وافق المنظمون المصريون على الصفقة البالغة قيمتها 3.1 مليار دولار لشراء شركة أوبر Uber لخدمات النقل التشاركي لمنافسها الإقليمي كريم Careem لكن بعد موافقة شركة أوبر الواقع مقرها في الولايات المتحدة على مجموعة من الالتزامات والضوابط التي اقترحها جهاز حماية المنافسة المصري ECA، والتي تهدف إلى الحد من الأذى الذي يلحق بالمنافسين.

وتم الإعلان عن عملية الاستحواذ على شركة كريم في شهر مارس بعد أكثر من تسعة أشهر من المحادثات بين الشركتين، مما منح شركة أوبر انتصارًا هي في أمس الحاجة إليه بعد سلسلة من عمليات تصفية الاستثمارات الخارجية، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في شهر يناير، وذلك اعتمادًا على الموافقة التنظيمية في مختلف المناطق، والتي تعد مصر الأكثر أهمية من بينها.

وتعد مصر، التي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون، هي الأكبر في الشرق الأوسط لخدمات النقل التشاركي، وستصبح كريم شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أوبر، لكنها ستستمر في العمل كعلامة تجارية مستقلة بإدارة مستقلة، وقال متحدث باسم أوبر: نرحب بقرار هيئة المنافسة المصرية بالموافقة على استحواذ أوبر على كريم، وسيؤدي توحيد جهود أوبر وكريم إلى تحقيق نتائج استثنائية للركاب والسائقين والمدن في جميع أنحاء مصر.

وبموجب سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها أوبر تجاه جهاز حماية المنافسة المصري ECA، فقد وافقت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها على التخلي عن أحكام الحصرية مع الشركاء والوسطاء وتقليل الحواجز أمام الدخول إلى السوق، كما سيتم تعيين أمين مراقبة مستقل من قبل أوبر والموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة المصري ECA لضمان التقيد بالالتزامات.

وأوضح بيان جهاز حماية المنافسة المصري ECA أن أوبر ستشارك عينات عشوائية من بيانات الرحلة مع أمين المراقبة المستقل شهريًا لضمان الامتثال، ويجب التقيد بالالتزامات لمدة خمس سنوات من تاريخ إغلاق الصفقة، أو عندما يحقق واحد أو أكثر من مقدمي خدمات النقل التشاركي 20 في المئة من الرحلات الأسبوعية بشكل فردي أو 30 في المئة بشكل جماعي في مناطق متداخلة باستثناء القاهرة والإسكندرية، أكبر مدن مصر.

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وباستثناء التسعير المفاجئ والعروض الترويجية، ستتخطى أوبر زيادات الأجرة السنوية لأسعارها بما يتجاوز التكاليف التضخمية بنسبه 10 في المئة لخدمات أوبر إكس Uber X وكريم غو Careem GO، وهي الخدمات الأكثر شعبيه في مصر، وسيتم أيضًا تحديد أسعار الزيادة المفاجئة، وهي آلية ترفع الأسعار عندما يتجاوز الطلب العرض بكثير، على Uber X و Careem GO بمعدل 2.5 مرة، وسيتم تطبيق أسعار الزيادة المفاجئة بحد أقصى 30 في المئة من الرحلات السنوية علي الخدمتين.