حصاد 2019.. أبرز ما قدمته مايكروسوفت للمستخدمين خلال العام

كان عام 2109 عامًا مثيرًا بالنسبة لشركة مايكروسوفت حيث أعلنت فيه عن عودتها لسوق الهواتف الذكية من خلال هاتف (Surface Duo) الذي يعمل بنظام أندرويد مع تصميم قابل للطي، كما قدمت فيه العديد من المنتجات الجديدة مثل: سماعات Surface Earbuds اللاسلكية، وجهاز Surface Neo ثنائي الشاشة، وجهاز Surface Pro X، وأعلنت أيضًا عن اسم وتصميم الإصدار الجديد من منصة Xbox، وغير ذلك الكثير.

أعلنت الشركة أيضًا عن إيقاف الدعم الأمني لنظام التشغيل ويندوز7 في 14 يناير 2020، وشجعت المستخدمين على الترقية إلى نظام التشغيل الأحدث ويندوز 10. وكذلك إيقاف دعم نظام (ويندوز 10 موبايل) Windows 10 Mobile ابتداءً من 10 ديسمبر 2019.

عقدت مايكروسوفت حدثين رئيسين خلال العام هما:

الحدث الأول: هو حدثها السنوي للمطورين Build 2019؛ والذي أُقيم في سياتل بولاية واشنطن يوم 6 مايو، وعادة ما يكون للإعلان عن خطط تطوير برمجياتها وتقنيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة.

الحدث الثاني: هو حدثها السنوي للكشف عن المنتجات الجديدة من سلسلة Surface؛ والذي أُقيم في مدينة نيويورك يوم 2 أكتوبر.

سنستعرض اليوم أبرز ما قدمته مايكروسوفت للمستخدمين خلال عام 2019:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: حصاد 2019.. كل ما تريد معرفته عن الهواتف القابلة للطي خلال… ديسمبر 28, 2019 بايدو الصينية تتفوق على جوجل في الذكاء الاصطناعي ديسمبر 28, 2019

1- إطلاق إضافة NewsGuard لمتصفح إيدج:

بدأت مايكروسوفت عام 2019 بدمج إضافة NewsGuard في إصدار متصفحها إيدج على نظامي أندرويد وآي أو إس iOS لمحاربة الأخبار المزيفة حيث تساعد هذه الإضافة في تحديد المواقع التي تُنشر الأخبار الرسمية الصحيحة وتمييزها عن المواقع الأخرى التي تنشر الأخبار المزيفة والوهمية.

2- دمج OneDrive مع Skype:

أعلنت مايكروسوفت يوم 24 يناير عن دمج OneDrive مع Skype لتسهيل مشاركة الملفات والتعاون بين المستخدمين في محادثات Skype. هذا الدمج سيسهل مشاركة مستندات أوفيس أو ملفات PDF أو أي نوع من أنواع الملفات التي يدعمها OneDrive.

3- الجيل الثاني من نظارة HoloLens:

أعلنت مايكروسوفت يوم 24 فبراير – في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 – عن الجيل الثاني من نظارة الواقع المختلط HoloLens التي توفر أكثر من ضعف مجال الرؤية بالمقارنة مع الجيل الأول من النظارة بفضل شاشة 2K MEMS المصممة حديثًا، والتي تتميز بتتبع العين لأول مرة.

قامت مايكروسوفت بتقديم العديد من التحسينات في HoloLens 2 حيث أصبحت أكثر أناقة وأخف وزناً وأكثر متانة بسبب استخدام بنية جديدة من ألياف الكربون التي توفر معايير جديدة للراحة أثناء الارتداء.

4- جهاز Azure Kinect DK:

أعلنت مايكروسوفت أيضًا خلال مؤتمر MWC 2019 عن جهاز Azure Kinect DK الذي يعتبر بمثابة نظام كاميرا جديد للمؤسسات يعمل على الاستفادة من تقنية التصوير الثلاثية الأبعاد الخاصة بشركة مايكروسوفت لإنشاء كاميرا ثلاثية الأبعاد للشركات، والاستفادة من حلول Azure السحابية لجمع البيانات.

5- تحديثات سكايب على مدار العام:

أطلقت مايكروسوفت يوم 7 مارس إصدار جديد من تطبيق التراسل (سكايب) Skype للويب يتضمن بعض الميزات الجديدة والتي تشمل: دعم اتصال الفيديو العالي الدقة، ولوحة إشعارات معاد تصميمها، ودعم تسجيل المكالمات، وإتاحة البحث داخل المحادثات، بالإضافة إلى معرض وسائط داخل الدردشة لتسهيل العثور على الملفات والروابط والصور المرسلة في المحادثة.

ثم أطلقت الشركة يوم 4 أبريل ميزة جديدة في سكايب تسمح بإضافة حتى 50 شخصًا إلى المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، ليتفوق سكايب بذلك على تطبيقات التراسل الفوري التي لا تسمح بإضافة هذا العدد من المشاركين في المكالمات.

وفي يوم 4 يونيو أطلقت الشركة ميزة (مشاركة الشاشة) Screen sharing في تطبيق سكايب على نظامي أندرويد، وآي أو إس؛ لتجلب بذلك إحدى المزايا المتاحة سابقًا لإصدار الحواسيب الشخصية إلى الأجهزة المحمولة.

في حين كان آخر تحديثات سكايب خلال 2019 في يوم 29 أغسطس؛ حيث حصل كل من إصدار الحواسيب الشخصية وإصدار الأجهزة المحمولة على مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة، بما في ذلك: وضع إشارات مرجعية على الرسائل، ومسودات الرسائل ما يسمح للمستخدمين بحفظ الردود غير المكتملة دون إرسالها، بالإضافة إلى ميزة معاينة الملفات قبل الإرسال، وطريقة جديدة لعرض الصور أو مقاطع الفيديو المتعددة المرسلة في وقت واحد.

6- إطلاق Windows Defender كإضافة للمتصفحات:

أعلنت مايكروسوفت يوم 16 مارس عن إطلاق برنامج الحماية التابعة لها Windows Defender كإضافة لمتصفحات الويب مثل: كروم من جوجل وفايرفوكس من موزيلا. وذلك بهدف توسيع تقنية الحماية الخاصة بها لتشمل المتصفحات الأخرى وإعطاء العملاء وسيلة لحماية أنفسهم من الهجمات القائمة على المتصفح.

7- تحديثات برنامج Outlook:

أطلقت مايكروسوفت يوم 28 مارس ميزات جديدة لنسخة الويب من برنامج أوتلوك Outlook للبريد الإلكتروني ليصبح أكثر ذكاءً والتي تشمل: التحضير للاجتماعات وجدولتها بشكل أسرع من خلال اعتماد أوتلوك على الذكاء الاصطناعي لإظهار المعلومات ذات الصلة التي قد تحتاج إليها للتحضير للاجتماعات بسرعة، وميزة التواصل بسهولة مع أصدقائك على لينكدإن.

8- إطلاق نسخة محدثة من حاسوب Surface Book 2:

أطلقت مايكروسوفت يوم 1 أبريل نسخة محدثة من حاسوبها المحمول Surface Book 2 تضمنت عددًا من التحسينات على المواصفات الداخلية، بما في ذلك المعالج.

وقد جاءت النسخة المحدثة بمعالج الجيل الثامن من إنتل رباعي النوى (Intel Core i5-8350U)، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.

9- منصة Xbox One S All-Digital:

أعلنت مايكروسوفت يوم 16 أبريل عن نسخة جديدة من منصة الألعاب Xbox تحمل اسم (Xbox One S All-Digital) وتمتاز بأنها نسخة رقمية بالكامل حيث لا تتضمن قارئًا للأقراص disc-free.

وقد أتاحت هذه النسخة التي أطلقتها الشركة يوم 7 مايو الاستمتاع بالألعاب دون الحاجة إلى أقراص، من خلال بناء مكتبة من الألعاب الرقمية على السحابة حيث يمكنك الاستمتاع بها أينما كنت، بالإضافة إلى إمكانية التثبيت المسبق للألعاب الجديدة، وإمكانية البث بدقة 4k لألعاب محددة.

10- جهاز Surface Hub 2S:

أعلنت مايكروسوفت يوم 17 أبريل عن جهاز Surface Hub 2S الجديد والشامل الذي يتميز بلوحة بيضاء رقمية ومنصة اجتماعات وجهاز حوسبة تعاوني يجلب قوة ميزات Windows 10 لبيئة لعمل الجماعي.

يضم جهاز Surface Hub 2S شاشة تعمل باللمس بدقة عالية مع خيارين من حيث الحجم 50 أو 85 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 4K تدعم الاتصال المرئي، ومجموعة مكونة من ثماني ميكروفونات ذات مجال بعيد.

11- مزايا جديدة في إيدج كروميوم:

أعلنت مايكروسوفت يوم 7 مايو خلال مؤتمر المطورين Build 2019؛ عن عدد من المزايا الجديدة التي ستصل إلى متصفحها Microsoft Edge المُستند إلى منصة (كروميوم) Chromium – والتي شملت:

القدرة على تشغيل معظم الإضافات الموجودة في متجر كروم.

تسجيل الدخول باستخدام حسابات متعددة وإمكانية مزامنتها عبر جميع الأجهزة، كما هو الحال في متصفح جوجل كروم.

ميزة (المجموعات) Collections، التي تتيح جمع النصوص، والصور، والمعلومات من الإنترنت في مذكرات، مع إمكانية نقل المعلومات إلى خدمات أخرى.

كما أعلنت خلال المؤتمر أيضًا عن تطوير نواة لينكس Linux داخلية مدمجة مصممة خصيصًا لتضمينها كجزء من نظام التشغيل ويندوز 10، من أجل تحسين الأداء. بالإضافة إلى الإعلان عن تطوير مساعدها الصوتي كورتانا لتوفير المحادثات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. كما أنها تعمل على تضمينه داخل نظام التشغيل ويندوز 10، وعلى الأجهزة المحمولة، وجعله مخصصًا للمحادثات الطويلة المتعلقة بالأعمال.

12- دمج الواقع المعزز في لعبة Minecraft Earth:

أعلنت مايكروسوفت يوم 17 مايو عن نسخة قائمة على تقنية الواقع المعزز من لعبتها الشهيرة Minecraft تحمل اسم Minecraft Earth تتيح لمستخدمي الأجهزة المحمولة إنشاء وعرض وجمع عناصر اللعبة التي تظهر كصور ثلاثية الأبعاد في العالم الحقيقي.

وقد أطلقت الشركة هذه النسخة من اللعبة لمستخدمي نظام (آي أو إس) يوم 17 أغسطس، ثم طرحتها لمستخدمي أندرويد يوم 22 أغسطس.

13- تحديثات ويندوز 10:

أطلقت مايكروسوفت يوم 21 مايو (تحديث مايو 2019 لويندوز 10) Windows 10 May 2019 Update الذي يحمل العديد من المزايا، أبرزها: ميزة Sandbox التي تسمح للمستخدمين بتشغيل ملفات .exe التنفيذية، دون الإضرار بالنظام، وميزة الوضع الفاتح اللون، ودعم الرموز التعبيرية اليابانية، بالإضافة إلى فصل المساعد الصوتي كورتانا عن وظيفة البحث ضمن النظام.

كما أطلقت تحديثًا آخر يوم 12 نوفمبر يحمل اسم (Windows 10 November 2019 Update) الذي يشمل تحسينات لأداء النظام.

13- دعم خدمة الألعاب Xbox Game Pass على حواسيب ويندوز:

أطلقت مايكروسوفت يوم 30 مايو خدمة الاشتراك في الألعاب التابعة لها Xbox Game Pass للحواسيب الشخصية ما أتاح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 100 لعبة ذات جودة عالية على نظام التشغيل Windows 10.

تدعم ألعاب خدمة Xbox Game Pass العديد من المزايا، مثل: الدردشة النصية والصوتية، وقوائم الأصدقاء، واللعب عبر مختلف المنصات، مثل الحواسيب الشخصية، ومنصة إكس بوكس ون. كما تدعم ألعاب Win32 في متجر مايكروسوفت على نظام ويندوز.

14- منصة Xbox Project Scarlett:

أعلنت مايكروسوفت يوم 9 يونيو عن الجيل الجديد من منصة الألعاب إكس بوكس تحت اسم (Project Scarlett) وحددت أنه سيُطرح في الأسواق خلال موسم عطلات عام 2020.

وفي يوم 12 ديسمبر أعلنت عن الاسم النهائي وتصميم الإصدار الجديد من منصة إكس بوكس، والذي سيحمل اسم (Xbox Series X) وسيكون ذا تصميم شبيه بأجهزة الحواسيب المكتبية. كما صُمم للعمل بالوضعين الرأسي والأفقي، ووعدت الشركة بأنه سوف سيقدم أداءً أفضل بأربع مرات مقارنةً بإصدار Xbox One X الحالي.

15- إطلاق OneDrive Personal Vault:

أعلنت مايكروسوفت يوم 25 يونيو عن (OneDrive Personal Vault) وهي عبارة عن طبقة أمان تصل إلى الحسابات الشخصية في OneDrive لحماية ملفاتك الحساسة والمهمة، حيث لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تطبيق (Microsoft Authenticator)، أو التحقق من الهوية من خلال بصمة الأصابع أو الوجه، أو رمز (PIN)، أو الرمز المرسل إلى المستخدم عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة. وقد بدأت الشركة في طرحها يوم 6 سبتمبر.

16- جهاز Surface Duo:

أعلنت مايكروسوفت يوم 2 أكتوبر – خلال حدثها السنوي للإعلان عن أجهزة Surface الجديدة – عن عودتها لسوق الهواتف الذكية بكشف النقاب عن هاتف (Surface Duo) الذي يعمل بنظام أندرويد، وبتصميم قابل للطي. يحتوي الهاتف على شاشتين مقاس كل منهما 5.6 بوصات، تُطويان على بعضهما إلى الداخل مع إمكانية الدوران 360 درجة، ما يتيح لك فتحه بالكامل ليُصبح جهاز لوحي بشاشة مقاسها 8.3 بوصات.

يفتح Surface Duo ويغلق مثل كتاب؛ ويمكنك أيضًا تحويله إلى وضع الشاشة العريضة لكي تتمكن من استخدام الشاشة الثانية كلوحة مفاتيح أو جهاز تحكم بالألعاب. وبذلك يمكنك استخدامه مفتوحًا بالكامل أو مفتوح جزئيًا، بالإضافة إلى أنه يدعم القلم الإلكتروني.

17- جهاز Surface Neo:

أعلنت مايكروسوفت يوم 2 أكتوبر أيضًا عن جهاز Surface Neo وهو جهاز ثنائي الشاشة طُور من أجل الإنتاجية، ويأتي مع مفاصل قابلة للدوران بزاوية 360 درجة تجمع بين شاشتين مقاس كل منهما 9 بوصات. وبفضل المفاصل يدعم الجهاز أي وضعية يريدها المستخدم ففي حال فُتح الجهاز مع شاشتين مستويتين،فإنه سيكون أنحف حاسوب مع شاشة LCD بقياس 13 بوصة. كما يدعم لوحة مفاتيح قابل للإزلة والقلم الإلكتروني Surface Pen.

18- نظام Windows 10X:

أعلنت مايكروسوفت خلال حدث 2 أكتوبر عن نظام Windows 10X، وهو نسخة خاصة من نظام التشغيل (ويندوز 10) مُصممة خصيصًا للحواسيب الشخصية الثنائية الشاشة. ويدعم العديد من المزايا لهذه الأجهزة أهمها: ميزة إدارة طاقة البطارية على النحو الأمثل لأن الحواسيب الثنائية الشاشة تستهلك قدرًا أكبر من الطاقة.

19- حواسيب Surface الجديدة:

حاسوب Surface Pro 7: ينتمي إلى فئة حواسيب (2 في 1)، ويمتاز بأنه أسرع بمرتين من الإصدار السابق بفضل الجيل العاشر من معالجات إنتل.

حاسوب Surface Laptop 3: يمتاز بأنه أسرع بمرتين من الجيل السابق، والبطارية التي تدوم طوال اليوم. ويوجد منه إصدارين من حيث مقاس الشاشة 13.5 أو 15 بوصة.

حاسوب Surface Pro X: جهاز جديد كليًا يمتاز بأنه أنحف وأخف وأقوى حاسوب (سيرفس) حتى الآن، حيث يعمل بالمعالج الجديد Microsoft SQ1 الذي صممته مايكروسوفت بالتعاون مع كوالكوم، وهو أسرع معالج أنتجته كوالكوم للحواسيب الشخصية.

20- سماعات Surface Earbuds:

أعلنت مايكروسوفت يوم 2 أكتوبر أيضًا عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة Surface Earbuds التي تدعم تقنية الصوت (أومني سونيك)، وإيماءات النقر والتمرير للتحكم في الموسيقى وتطبيقات Office 365 المكتبية التي تسمح بالوصول إلى بريد وتقويم (آوتلوك) Outlook عن طريق الأوامر الصوتية فقط، كما أنها تدعم ترجمة الكلام لحظيًا إلى 60 لغة.

21- تطبيق Office الجديد:

أعلنت مايكروسوفت يوم 4 نوفمبر عن تطبيق جديد يحمل اسم (Office) لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، والذي تحاول فيه الشركة وضع كل ما قد يحتاجه المستخدم في مكان واحد. حيث صُمم لدمج جميع الوظائف من تطبيقات Word و Excel و PowerPoint المنفصلة في تطبيق واحد.

22- إطلاق تصميم جديد لتطبيقات Office المحمولة:

أطلقت مايكروسوفت يوم 5 ديسمبر تصميم جديد لتطبيقات Outlook وOneDrive وWord وExcel وPowerPoint على الأجهزة المحمولة وذلك في مسعى منها لتعزيز إنتاجية المستخدمين على هذه الأجهزة.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت قد مرت ببعض الإخفاقات على مدار العام والتي أبرزها:

1- ثغرات أمنية في نظام ويندوز:

أعلنت شركة كاسبرسكي لاب يوم 6 يناير أن تقنياتها كشفت تلقائيًا عن ثغرة جديدة في نظام التشغيل ويندوز، وهي الثغرة الثالثة التي تُكتشف خلال ثلاثة أشهر. وقد اُستغلت هذه الثغرات في شن هجمات تُعرف باسم Zero-Day. وقد أُبلغت مايكروسوفت بالثغرة الأمنية فسارعت إلى إصدار تصحيح برمجي.

وأوضحت الشركة أن هذا النوع من الثغرات يظل مجهولًا، وبالتالي لا يمكن معالجته إلا بعد اكتشافه، ما يجعل المهاجمين قادرين على استغلالها في الوصول إلى أنظمة الضحايا وأجهزتهم.

وفي يوم 10 مارس أعلنت شركة كاسبرسكي لاب عن اكتشاف الثغرة الرابعة التي تحمل اسم CVE-2019-0797، والتي يعتقد أنها تستغل في شن هجمات موجهة من قبل اثنتين على الأقل من مجموعات القراصنة إحداهما مجموعة SandCat المُكتشفة حديثاً. وقد تم إبلاغ مايكروسوفت بالثغرة ما جعلها تسارع إلى إصدار تصحيح برمجي آخر.

وفي يوم 30 مايو حذرت مايكروسوفت نفسها المستخدمين من ثغرة أمنية اكتُشفت في خدمات التحكم بسطح المكتب في نظام ويندوز، يمكن أن تسمح للمهاجمين بتشغيل التعليمات البرمجية عن بُعد على أي جهاز معرض للخطر، وذلك على غرار البرمجيات الخبيثة وبرمجيات الفدية، وحثتهم على تحديث أنظمتهم لتجنب التعرض للخطر.

وفي يوم 26 سبتمبر أعلنت مايكروسوفت عن إصابة الآلاف من الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز في جميع أنحاء العالم ببرمجية (نودرسوك) Nodersok الخبيثة التي تقوم بتنزيل وتثبيت نسخة من إطار العمل Node.js لاستغلال الأنظمة المصابة والقيام بعمليات احتيال قائمة على النقرات.

2- إعلان هزيمة مساعدها الصوتي كورتانا من المنافسين:

أعلن (ساتيا ناديلا) Satya Nadella الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت – خلال حدث أُقيم في مقر الشركة بمدينة ريدموند بولاية واشنطن يوم 17 يناير – أن المساعد الصوتي (كورتانا) Cortana لن يكون قادرًا على المنافسة مع المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa من أمازون، أو مساعد جوجل الصوتي.

وبحسب التقارير، فقد قال ناديلا إن الشركة أخذت بعين الاعتبار ما يحدث في سوق أجهزة مكبرات الصوت المنزلية الذكية وأدركت أن رهانها قد يكون خاسرًا بشكل يشابه ما حدث في مجال الهواتف الذكية، لكنها ما تزال قادرة على أن تكون لاعباً رئيسياً من خلف الكواليس. وذلك من خلال تحويل كورتانا من مساعد رقمي مستقل إلى مهارة يمكن دمجها واستخدامها في مساعد جوجل ومساعد أمازون.

وفي يوم 15 نوفمبر كشفت الشركة عن عزمها إنهاء تطبيق مساعدها الرقمي (كورتانا) على نظامي أندرويد، وآي أو إس اعتبارًا من يناير 2020.

3- إيقاف تطبيقات وخدمات Microsoft Band:

أعلنت مايكروسوفت يوم 1 مارس أنها تخطط لإيقاف تطبيقات وخدمات جهازها القابل للارتداء Microsoft Band) بحلول 31 مايو، وذلك بعد أن توقفت الشركة بالفعل عن تصنيع الجهاز المخصص لتتبع اللياقة البدنية منذ عام 2016.

وأشارت الشركة في بيان لها أن مستخدمي الجهاز يمكنهم تصدير بياناتهم قبل نهاية شهر مايو لأن الخدمات السحابية التي تدعمه ستتوقف عن العمل في شهر يونيو، كما سيظل مستخدمو الجهاز قادرين على استخدامه لتسجيل الخطوات اليومية ومعدل ضربات القلب والتدريبات جنبًا إلى جنب مع بيانات النشاط وتتبع النوم ووظائف التنبيه.ولكن إذا قاموا بإعادة ضبط الجهاز Reset، فسيكون من المستحيل إعداد الجهاز مرة أخرى.

4- تحديثات ويندوز 10 تسبب تباطؤ النظام:

تسببت تحديثات مايكروسوفت الأمنية التراكمية لويندوز 10 على مدار شهر أبريل في تباطؤ أداء النظام، أو توقف مفاجيء للأجهزة، وذلك نتيجة تعارض التحديثات مع بعض تطبيقات مكافحة الفيروسات.

5- اختراق أثر على خدمات البريد الإلكتروني:

أعلنت مايكروسوفت يوم 13 أبريل أنها واجهت اختراق أمني – في الفترة ما بين 1 يناير 2019 و 28 مارس 2019 – أثر على خدمات البريد الإلكتروني المستندة إلى الويب، ولكنها أكدت أن عددًا محدودًا من الأشخاص الذين يستخدمون خدماتها للبريد الإلكتروني، مثل: [email protected]، و[email protected]، وOutlook.com، قد تعرضت حساباتهم للخطر.

وبمجرد إدراك هذه المشكلة قامت مايكروسوفت بتعطيل بيانات تسجيل الدخول المخترقة وأوصت المستخدمين بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

6- إغلاق خدمة ألعاب الإنترنت بعد 19 عامًا:

أعلنت مايكروسوفت يوم 3 يوليو عن عزمها إغلاق خدمة ألعاب الإنترنت (Microsoft Internet Games)، وهي خدمة أطلقتها الشركة في عام 2000 وسمحت للاعبين بلعب ألعاب مثل لعبة طاولة الزهر وغيرها ضد المنافسين عبر الإنترنت.

يُشار إلى أن الخدمة توقفت بالنسبة لنظامي (Windows XP) و(Windows ME) بحلول 31 يوليو، بينما سيتم إيقاف خدمات ألعاب الإنترنت بالنسبة لنظام (Windows 7) في 22 يناير 2020.

7- التنصت على مكالمات سكايب ومحادثات كورتانا:

أعلنت مايكروسوفت يوم 14 أغسطس أنها حدَّثت سياسة الخصوصية الخاصة بها لإعلام العملاء بأنها كانت تجمع بيانات صوتية لمستخدميها بمساعدة موظفيها، بالإضافة إلى متعاقدين خارجيين.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت لوكالة رويترز: “إن الشركة تجمع بيانات صوتية بغية تمكينها من تقديم خدمات قائمة على الصوت في كل من خدمة الدردشة سكايب، والمساعد الرقمي (كورتانا)، وهي أحيانًا تتعاون مع جهات خارجية للمساعدة في تحسين هذه الخدمات”.

8- ثغرة في نظام تسجيل الدخول الخاص بمايكروسوفت:

أعلنت مايكروسوفت يوم 2 ديسمبر عن إصلاح ثغرة أمنية في نظام تسجيل الدخول الخاص بها، وهي ثغرة قال عنها الباحثون: إنه كان من الممكن أن تُستخدم لخداع ضحايا آمنين في منح المتسللين إمكانية الوصول الكامل إلى حساباتهم على الإنترنت.

اكثشف باحثون من شركة CyberArk هذه الثغرة في أواخر شهر أكتوبر، وأبلغوا بها الشركة التي قامت بإصلاحها بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا.