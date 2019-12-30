سناب شات يستعد لإطلاق Bitmoji TV

يخطط تطبيق سناب شات Snapchat في شهر فبراير من عام 2020 لتسليط الضوء على إحدى ميزاته الأكثر شيوعًا حتى الآن، والتي لم يتم استغلالها بشكل كافٍ، حيث ستصبح الصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji أكثر بروزًا ضمن سلسلة رسوم متحركة كاملة تسمى Bitmoji TV، الأمر الذي يشكل تطورًا كبيرًا بالنسبة للصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji، بما يتجاوز ملصقات الدردشة والقصص الهزلية المصورة.

وقد يساعد إنشاء عروض داخلية أصلية لقسم اكتشف Discover على التفريق بين عدد كبير من منصات الفيديو القصيرة الموجودة مثل يوتيوب وتيك توك و Facebook Watch، كما يمكن لسلسلة الرسوم المتحركة الكاملة Bitmoji TV تحسين جودة القسم.

ورفضت الشركة توضيح المزيد من التفاصيل حول Bitmoji TV، بما في ذلك المدة الزمنية للحلقات، وعدد مرات تشغيلها، وما إذا كانت ستشمل إعلانات، وإذا كانت الشركة قد اكتسبت أي شخص أو موهبة مشهورة لإنتاج السلسلة.

وتظهر الصورة الشخصية القابلة للتخصيص للمستخدم وأصدقائه مع Bitmoji TV ضمن مغامرات مجدولة بانتظام، وتشير صفحة سناب شات الخاصة بعرض Bitmoji TV إلى أنه سيصدر في شهر فبراير 2020، ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى الصفحة من خلال الهاتف المحمول للاشتراك في Bitmoji TV، بحيث تظهر بشكل بارز على صفحة Discover الخاصة بهم.

سناب تدرك قيمة Bitmoji

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

مرت شركة سناب بسنوات صعبة حيث تم نسخ العديد من ميزاتها الأساسية بواسطة عائلة تطبيقات فيسبوك، حيث أوقفت قصص إنستاجرام نمو سناب لسنوات بعد أن نسخت الفكرة بشكل فعال، كما أضافت فيسبوك المزيد من مرشحات السيلفي للواقع المعزز، إلى جانب ميزات المراسلة المؤقتة، وأطلقت خدمة Watch باعتبارها منافسًا لقسم Snapchat Discover.

وكانت الشركة الناشئة Bitstrips قد قدمت تطبيقًا لتخصيص الوجه والشعر والملابس ضمن الصور الرمزية، واستحوذت سناب على هذه الشركة في عام 2016 مقابل 64.2 مليون دولار فقط، وظهر تطبيق Bitmoji المستقل بمجرد أن بدأ سناب شات بعرض الصور الرمزية كملصقات دردشة.

ووفقًا لبيانات شركة Sensor Tower، فإن تطبيق Bitmoji حصل على أكثر من 330 مليون عملية تنزيل حتى شهر أبريل، وذلك بالرغم من أن سناب شات يتيح للمستخدمين الآن إنشاء الصورة الرمزية في التطبيق الرئيسي.

وبدأت سناب بتوسيع استخدامات Bitmoji لاحقًا، وأصبحت هناك Bitmoji ثلاثية الأبعاد في عام 2017، ثم حسنت الشركة رسوماتها في العام التالي، وأطلقت منصة المطور Snap Kit و Bitmoji Kit، مما يسمح للتطبيقات بالاعتماد على عملية تسجيل الدخول إلى سناب شات واستخدام Bitmoji كملف صورة للملف الشخصي.

وكانت واحدة من أذكى ابتكارات الشركة Bitmoji Stories، سلف Bitmoji TV، وتتيح هذه القصص اليومية الانتقال عبر تفاعلات قصيرة باستخدام الصورة الشخصية القابلة للتخصيص، وأصبحت Bitmoji في عام 2019 موجودة في كل مكان تقريبًا بين المراهقين ومستخدمي سناب شات البالغ عددهم 210 ملايين مستخدم يوميًا.

وتحاول سناب الاستفادة حاليًا من الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها Bitmoji من خلال Bitmoji TV، وتطمح إلى جعل المستخدم يجلب صديقه إلى التطبيق، لكن نجاح Bitmoji TV يعتمد إلى حد كبير على جودة الكتابة لحث المستخدم على العودة للمشاهدة.