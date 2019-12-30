 صفقة اليوم.. احترف البرمجة وعلوم البيانات مع خصم 98%

الحزمة المميزة لاحتراف البرمجة The 2020 Premium Learn To Code Certification Bundle.

عدد الدورات: 10.

عدد الدروس: 1407.

المدة: 120 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أكثر من لغة برمجة، وستتمكن من تطوير مواقع الإنترنت بالكامل باستخدام لغة البرمجة JavaScript، كما ستتعلم كيفية بناء مواقع سريعة الاستجابة مع HTML5 وCSS3 مع تحسين ظهور الموقع في نتائج محركات البحث.

كما تتضمن هذه الحزمة برنامجًا شاملًا لتطوير الويب يغطي الموضوعات الحديثة في هذا المجال مع تنفيذ أكثر من 15 مشروعًا احترافيًا كاملًا – تتضمن مواقع ويب، وتطبيقات، وألعاب – وتعلم أكثر من لغة برمجة بما في ذلك: (بايثون) Python، و R Programming، و(سي شارب) #C، و(جافا سكريبت) JavaScript، وMySQL، وHTML5، و لغة Dart، وإطار Flutter لتطوير تطبيقات على نظامي التشغيل (أندرويد)، و(آي أو إس).

تضم هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة لتعلم لغة البرمجة الأكثر شعبية (بايثون) Python، وبناء الخوارزميات، كيفية استخدام إطار Apache Spark، وSQL، وNLP، وMatplotlib لإنشاء نماذج البيانات وتقييمها واستخدامها لعمل تنبؤات، واستخدام لغة البرمجة R في تحليلات البيانات.

كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام Django – إطار الويب المفتوح المصدر في لغة Python – لتطوير مواقع الويب التي تعتمد على قاعدة بيانات، وتحتوي على مصادقة المستخدم، ونظام إدارة للمحتوى، ونماذج الاتصال وتحميل الملفات.

بالإضافة إلى دورة تدريبية أخرى حول التعلم العميق، وكيفية استخدام الأدوات الأساسية مثل: لغة البرمجة (بايثون) Python وKeras وTensorFlow لإنشاء نموذج يمكنه تصنيف الصور.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2300 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يتطور مجال البرمجيات بسرعة كبيرة ولذلك فإن تعلم البرمجة قد أصبح أكثر أهمية لأن الذكاء الاصطناعي الآن أكثر شيوعًا في حياتنا. فإذا كنت مهتمًا بالالتحاق بأي وظيفة في مجال تطوير البرمجيات أو تعزيز مهاراتك في وظيفتك حالية، فإن تعلم لغة برمجة أو لغتين فقط لا يعتبر كافيًا، وخصوصًا إذا كنت تريد التفوق في ظل المنافسة القوية في هذا المجال سريع النمو.

من المتوقع أن ينمو معدل توظيف مطوري الويب بنسبة 13% في الفترة من 2018 إلى 2028، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط ​​لجميع المهن وفقًا لإحصائيات مكتب العمل Bureau of Labor، ولكن زيادة الطلب والخبرة فقط لا يكفيان للوصول إلى الوظائف والرواتب المرغوب فيها، حيث إن الشهادات أيضًا ضرورية لصعود السلم الوظيفي.

إذا كنت ترغب في احتراف مجال تطوير مواقع الويب، والتطبيقات، وعلوم البيانات، واستغلال الطلب المتزايد على هذه الوظائف، فيمكنك الاستعانة بالحزمة التدريبية (The 2020 Premium Learn To Code Certification Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة لأكثر من 120 ساعة تدريبية لتعلم أكثر من لغة برمجة، وعلوم البيانات وتحليلها في الوقت نفسه، مع خصم يصل إلى 98%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2300 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة 10 دورات تدريبية، وما يصل إلى 1407 درسًا، وأكثر من 120 ساعة من المحتوى، لتغطية كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لاحتراف أكثر من لغة برمجة لمساعدتك في إنشاء مواقع ويب فعالة، وتطوير التطبيقات وتحليل البيانات.

بحصولك على هذه الصفقة ستتعلم أكثر من لغة برمجة، وستتمكن من تطوير مواقع الإنترنت بالكامل باستخدام لغة البرمجة JavaScript، كما ستتعلم كيفية بناء مواقع سريعة الاستجابة مع HTML5 وCSS3 مع تحسين ظهور الموقع في نتائج محركات البحث.

كما تتضمن هذه الحزمة برنامجًا شاملًا لتطوير الويب يغطي الموضوعات الحديثة في هذا المجال مع تنفيذ أكثر من 15 مشروعًا احترافيًا كاملًا – تتضمن مواقع ويب، وتطبيقات، وألعاب – وتعلم أكثر من لغة برمجة بما في ذلك: (بايثون) Python، و R Programming، و(سي شارب) #C، و(جافا سكريبت) JavaScript، وMySQL، وHTML5، و لغة Dart، وإطار Flutter لتطوير تطبيقات على نظامي التشغيل (أندرويد)، و(آي أو إس).

تضم هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة لتعلم لغة البرمجة الأكثر شعبية (بايثون) Python، وبناء الخوارزميات، كيفية استخدام إطار Apache Spark، وSQL، وNLP، وMatplotlib لإنشاء نماذج البيانات وتقييمها واستخدامها لعمل تنبؤات، واستخدام لغة البرمجة R في تحليلات البيانات.

كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام Django – إطار الويب المفتوح المصدر في لغة Python – لتطوير مواقع الويب التي تعتمد على قاعدة بيانات، وتحتوي على مصادقة المستخدم، ونظام إدارة للمحتوى، ونماذج الاتصال وتحميل الملفات.

بالإضافة إلى دورة تدريبية أخرى حول التعلم العميق، وكيفية استخدام الأدوات الأساسية مثل: لغة البرمجة (بايثون)Python وKeras وTensorFlow لإنشاء نموذج يمكنه تصنيف الصور.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

The Complete Full-Stack JavaScript Course

The Complete 2020 Web Developer Project Bootcamp

Build Responsive Real World Websites with HTML5 & CSS3

Learn Flutter & Dart: Complete App Development Projects

Data Mining with Python – Real-Life Data Science Exercises

Beginners R Programming: Data Science and Machine Learning

Python Programming, CS, Algorithms & Data Structures

Django 2 & Python: The Ultimate Web Development Bootcamp

JavaScript Beginner Bootcamp

The Deep Learning Masterclass: Classify Images with Keras

الحصول على الصفقة: من هنا.