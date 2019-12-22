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الحريري لأنصاره: "يلي يحبني.. يطلع من الطرقات"

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الحريري لأنصاره: "يلي يحبني.. يطلع من الطرقات" الحريري لأنصاره: "يلي يحبني.. يطلع من الطرقات"
جى بي سي نيوز :- وجه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، الجمعة، نداء إلى أنصاره الذين قطعوا عددا من الشوارع في البلاد احتجاجا على تسمية حسان دياب رئيسا جديدا للحكومة.

وكتب الحريري على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" باللهجة اللبنانية: "يلي فعلا بحبني يطلع من الطرقات فورا".

وجاءت تغريدة الحريري بعدما استقبل في وقت سابق بمقر إقامته في بيروت، المكلف برئاسة الجديدة حسان دياب، الذي وصف اللقاء بالإيجابي.

وكانت مراسلتنا في بيروت أفادت في وقت سابق بأن منطقة كورنيش توترا بين مناصري تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري والجيش اللبناني.

وقطع أنصار الحريري الطريق هناك بالأتربة، الأمر الذي يرفضه الجيش اللبناني.

وردد المحتجون شعارات مؤيدة لسعد الحريري.

ويرفض هؤلاء تسمية دياب، الذي يقولون إنه لا يحظى بموافقة غالبية ممثلي الطائفة السنية في البلاد.

ونال دياب، الخميس، موافقة 69 نائبا في البرلمان اللبناني، لتأليفه حكومة جديدة، يفترض أن تنهض بلبنان من أزمة قد تكون الأسوأ في تاريخه، لكن تيار المستقبل لم يدعم ترشيحه.

ولم تمض ساعات على إعلان تسمية دياب، الليلة الماضية، حتى خرج أنصار الحريري إلى الشوارع احتجاجا في المناطق المؤيدة له ببيروت وطرابلس وصيدا وغيرها.

ودعا الحريري، أنصاره في تغريدة عبر "تويتر" إلى رفض أي دعوة للنزول إلى الشوارع وقطع الطرقات.

وجاءت الموافقة على تسمية دياب بعد نحو شهرين على استقالة الحريري، وفشل التوافق على 4 مرشحين لخلافته.

ودياب أكاديمي وزير تعليم سابق، وربما يشكل استدعاؤه من خارج المشهد السياسي التقليدي محاولة لإضاء الشارع المنتفض منذ 17 أكتوبر الماضي؟ 

المصدر : سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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