وفاة و 3 إصابات بفيروس انفلونزا الخنازير في معان

جي بي سي نيوز :- اعلن مستشفى معان الحكومي عن وجود ثلاث إصابات وحالة وفاة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس الأنفلونزا "H1N1" الشهير باسم "أنفلونزا الموسمية ".

وذكر مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد ، أنه تم رصد 3 حالات مثبتة و3 أخرى مشتبه بها وطمئن بأن المستشفى مجهز بكافة التجهيزات اللازمة والعلاجات المطلوبة وان الوضع لا يدعو للقلق .

وأكد الرواد أنه تم تحويل إحدى الحالات إلى مستشفى البشير إلا أنها فارقت الحياة مساء أمس حيث أنها كانت مصابة بالفيروس وحامل بالشهر التاسع مما شكل عامل خطورة على وضعها الصحي، مشيرا الى ان إدارة المستشفى تتابع الوضع عن كثب وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع هذا الفيروس وتقوم بأعمال التقصي الوبائي المتبعة في مثل هذه الحالات

ولفتت الرواد إلى أن الفئات ذات الاختصار العالي لحدوث مضاعفات الأنفلونزا هي الحوامل وكبار السن من عمر 65 عام فأكثر ،والأطفال ما دون العامين ،والأشخاص الذين يعانون من الإمراض وبغض النظر عن الفئة العمرية هي الأمراض الصدرية المزمنة بما فيها الربو القصبي ، مشيرا إلى أن اخذ مطعوم الأنفلونزا كل عام من أهم سبل الوقاية من الفيروس بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة وإتباع آداب العطس والسعال وغسيل اليدين بالماء والصابون باستمرار .

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن زيادة الحالات المصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير (h1n1) العام الحالي إلى أكثر من 90 حالة مسجلة رسميا، حتى الجمعة، نجم عنها وفاتان، مقارنة بـ59 حالة العام الماضي، نجم عنها وفاة واحدة.