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انقلاب دبابة إسرائيلية قرب حدود لبنان

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جي بي سي نيوز :- أفادت القناة الإسرائيلية السابعة، بانقلاب دبابة إسرائيلية صباح اليوم، خلال تدريبات عسكرية يجريها الجيش الإسرائيلي، في المناطق الشمالية، قرب الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، أن قواته الخاصة أجرت تدريبا هذا الأسبوع في قبرص، يركز على القتال في منطقة جبلية تحاكي جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف الجمعة الماضي، عن أنفاق جديدة لـ"حزب الله" عند الحدود اللبنانية الجنوبية، مشيرا إلى أن الحزب عزز وجوده على طول المنطقة الحدودية بعد عام من اكتشاف من أنفاقه.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

 

جي بي سي نيوز

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