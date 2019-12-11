نقيب المقاولين : يجب البدء بمشاريع استثمارية في اراضي الباقورة الاردنية

جى بي سي نيوز :- اكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد اليعقوب، أهمية البدء في الاستثمار في منطقة الباقورة المستعادة وخاصة في المشاريع السياحية والمائية والكهربائية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المقاولين الى منطقة الباقورة اليوم الثلاثاء، حيث استمعوا الى شرح مفصل عن الأهمية الوطنية والعسكرية والاقتصادية للموقع، وكذلك القيمة التاريخية للمنطقة المستعادة .