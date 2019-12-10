الاردن : "أمن الدولة" تصدر أحكاما بحق متهمين بالترويج لجماعات إرهابية

جى بي سي نيوز :- أصدرت محكمة أمن الدولة الإثنين، قرارات بأحكام بحق أشخاص روجوا لجماعات إرهابية.

وبموجب هذه الأحكام، قررت المحكمة خلال جلسة عقدتها برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي محمد المبيضين، وعضوية كل من القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي، وضع متهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات بتهمة الترويج لأفكار جماعة ارهابية.

كما قررت المحكمة تجريم متهم آخر بتهمة الترويج لأفكار جماعة ارهابية مدة سنتين مخفضة من 3 سنوات، وذلك كونه شاب وفي مقتبل العمر ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، كما قررت وضع متهم آخر بنفس التهم في قضية اخرى بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات.

وحكمت المحكمة أيضا، بوضع متهم بالترويج لأفكار جماعة ارهابية بالاشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، كذلك قررت إيقاع عقوبة الحبس مدة 3 سنوات على متهم بالترويح لأفكار جماعة ارهابية.

وحكمت المحكمة بوضع متهم بالترويج لأفكار جماعة ارهابية بالاشغال المؤقتة مدة 3 سنوات ولكونه شاب ولاتاحة الفرصة له تخفيض العقوبة الى سنتين.

وقررت أيضا، وضع متهم بالترويج لأفكار جماعة ارهابية بالاشغال المؤقتة مدة 4 سنوات.

كذلك قررت وضع متهم بالترويج لأفكار جماعة ارهابية بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات وكونه شاب ومتزوج وله أسرة ولاتاحة الفرصة له تمّ تخفيض العقوبة إلى سنتين.

ومن بين الأحكام الأخرى، قررت المحكمة وضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات إثر القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس، بالإضافة إلى تجريم متهمين بمحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية والحكم عليهم بالاشغال المؤقتة مدة 4 سنوات لكل منهما.

وأصدرت المحكمة حكمها على طالبين جامعيين متهمين بالترويج لأفكار جماعة ارهابية بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى إصدار المحكمة حكمها على شاب متهم بالتهديد باستخدام العنف ومحاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات مخفضة من 5سنوات، كونه شاب وفي مقتبل العمر ولاعطائه فرصة لإصلاح نفسه.

وحكمت المحكمة على متهمين بالتهديد بالقيام بأعمال ارهابية من شأنها ترويع الناس مدة 8 سنوات سنوات لكل منهما، وحكمت على متهم آخر بالقيام بأعمال ارهابية والترويج لأفكار جماعة ارهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات ارهابية 9 سنوات، وحكمت على متهم بالترويج لأفكار جماعة ارهابية مدة 5 سنوات.