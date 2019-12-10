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القوات المسلحة الاردنية تعلن حاجتها لتجنيد الذكور " توجيهي راسب واعلى " - تفاصيل

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جى بي سي نيوز:- تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة (توجيهي راسب فأعلى ) وعلى حساب مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكيه وبشروط معينة .

و على الراغبين بالتسجيل مركز التدريب في مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصه الملكيه / ياجوز وحسب البرنامج التالي :

 

 

 الشروط العامة للتجنيد .

 

أ. أن يكون أردني الجنسية .

ب. أن لا يزيد العمر عن (24) عام لغاية تاريخ 1/1/2020  .

ج. أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية .

د. أن لا يقل الطول عن 175 سم وان يتناسب الطول مع الوزن .

هـ. أن لا يقل المستوى الثقافي عن (توجيهي راسب فأعلى ) 

وان يجيد القراءه والكتابه بمستوى جيد .

و. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ز. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح .

ح. أن يجتاز فحص اللياقه البدنيه الاولى . 

ط. ان تتوفر لديه الرغبه في الخدمة في القوات الخاصة وبموجب تعهد خطي يثبت ذلك . 

ي. في حال فصل المجند من التدريب التأسيسي للقوات الخاصة يتم تسريحة من الخدمة العسكرية ولا يتم تحويله الى اي صنف اخر .

ك. المقابلات الشخصيه ( حسب المحافظات ) وحسب مواليد الاب .

 

 

4. الوثائق المطلوبة .

 

أ . نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه من كافة مكاتب التعبئة والجيش الشعبي في المحافظات ومدارس الثقافة العسكرية .

 

ب. الهوية الشخصية مثبت عليها الرقم الوطني + صورة عنها .

جـ. كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة من وزارة التربية والتعليم وصورة عن اخر مؤهل علمي حاصل عليه مصدق.

 

د. صورة شخصية حديثة عدد (4) .

هـ. شهادة ولادة أصلية عدد (2) أو صورة مصدقة عنها .

و. دفتر العائلة صفحة الوالد وصورة مصدقة عنه أو شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفياً أو صورة مصدقة عنه.

ز. دفتر خدمة العلم مؤجل .

حـ. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء وصورة عن شهادة التعيين لأبناء العاملين .

 

 

جي بي سي نيوز

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