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(1,5) مليون م3 خزنتها السدود من اول منخفض جوي

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(1,5) مليون م3 خزنتها السدود من اول منخفض جوي (1,5) مليون م3 خزنتها السدود من اول منخفض جوي

جي بي سي نيوز :-  اوضح المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والري ان كميات المياه خلال اول منخفض جوي هل على المملكة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية دخلت الى السدود بلغت (1,5) مليون م3 لترفع التخزين الكلي في السدود الى (85) مليون م3 بنسبة (25,4%) من الطاقة الكلية البالغة (336,4) مليون م3 في السدود الرئيسية الـ (15) بعد تاخر في الهطولات المطرية شهدتها المملكة .

واوضح الوزير ان المخزون الكلي في السدود حاليا هو أقل من التخزين لنفس الفترة من العام الماضي بنحو(10) ملايين م3 و التي سجلت ( 95,4) مليون م3 وبنسبة تخزين كلية (28,5%) داعيا الاخوة المواطنين الى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وتخزينها في جميع المرافق المتاحة للاستفادة منها في كافة الاستخدامات بما يحقق الطموحات الوطنية في تعزيز الامن المائي الوطني وكذلك عدم القاء المخلفات والنفايات في مجاري الاودية حفاظا على المياه السطحية والجوفية .

واشار الى ان اعلى نسبة دخول سجلها سد الموجب حيث بلغت الكميات الداخلة (710) آلاف م3 وسد الملك طلال (490) الف م3 وسد العرب (130) الف م3 وسد الوحدة (115) الف م3 .

جي بي سي نيوز

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