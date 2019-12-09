مكنسة دايسون الجديدة V11 Torque Drive: كتلة من الذكاء

تمتلك شركة دايسون الأفضلية اليوم في التنافس ضمن عالم المنازل الذكية الحديث والجريء، وتكمن قوتها في ترسيخها لقدرات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الداعمة لنمط الحياة الصحي والذكي، لذا، فإنه ليس من المستغرب أن تكون مكانسها الكهربائية عالية الجودة، وذلك بالنظر إلى أنها تعتبر معيارًا للمكانس الكهربائية اللاسلكية.

هذا وتشكل Dyson V11 Torque Drive أحدث إضافة إلى مجموعة المكانس الكهربائية القوية والخفيفة الوزن من دايسون، وهي الجهاز الأكثر تطورًا لدى الشركة حتى الآن.

وتعد هذه المكنسة الكهربائية بمثابة المنتج النهائي لأكثر من 300 مهندس و 32500 جزءًا من النماذج الأولية، وتتميز برأس الشركة الأكثر قوة تنظيف وعمر أطول للبطارية وشاشة LCD جديدة وتصميمًا أكثر نظافة لإفراغ الصندوق، كما تفتخر بمجموعة كاملة من الميزات الثورية مثل أجهزة استشعار الذكاء الاصطناعي

ما الذي يجعلها مميزة جدًا؟

مع رأس التنظيف الرئيسي Torque Drive، فإن وزن المكنسة أقل من 3 كيلوجرامًا ويبلغ طولها حوالي 128 سنتمتر، وتأتي مزودة بخمس مرفقات تنظيف إضافية هي الأداة الآلية الصغيرة المزودة بمحركات، وأداة التنظيف الشامل، وأداة تنظيف الأركان، وفرشاة تنظيف الغبار اللينة، وفرشاة تنظيف الغبار صعب الإزالة، والتي يمكن تبديلها مع رأس التنظيف الرئيسي Torque Drive.

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كما أن الميزة الأساسية في رأس التنظيف Torque Drive هو قدرته على اكتشاف الاختلافات في السطوح وتغيير قوة الشفط تلقائيًا عند الحاجة، مما يوفر وقت التشغيل الكلي، ويستشعر هذا النظام، المسمى استشعار الحمل الديناميكي Dynamic Load Sensor والمصمم خصيصًا لمكنسة V11، المقاومة في شريط فرشاة رأس التنظيف.

ويحتوي رأس التنظيف نفسه على شعيرات نايلون صلبة لإزالة الأوساخ صعبة الإزالة من السجاد وخيوط ألياف الكربون لالتقاط جميع الغبار المختبئ في الشقوق الصغيرة، ويدور شريط الفرشاة 60 مرة في الثانية لامتصاص الأوساخ والغبار في طريقه.

وهناك أيضًا شاشة LCD في الجزء العلوي من المقبض، والتي تتيح التبديل بين أوضاع التنظيف المختلفة فيما بينها باختلاف قوة الشفط ووقت التشغيل، وتوضح الشاشة وقت التشغيل المتبقي وتكتشف العوائق وتوضح للمستخدم كيفية تنظيفها، بالإضافة إلى إرسال رسائل تذكيرية لتنظيف المرشح.

وتتكيف المكنسة الكهربائية في الوضع التلقائي مع أنواع مختلفة من الأرضيات وتنظفها بشكل عميق مع قدر متوازن من قوة الشفط، وتم تصميم الوضع الاقتصادي Eco للتنظيف الأخف والأطول، بينما يوفر الوضع المعزز Boost ما يصل إلى خمس دقائق من التنظيف المكثف القوي للغاية.

بطارية أكبر

تدوم بطارية V11 حوالي 60 دقيقة بعد شحنها بشكل كامل لمدة 4.5 ساعات، وذلك بالرغم من أن وقت التشغيل الفعلي قد يختلف تبعًا لوضع الطاقة والمرفقات المستخدمة ونوع الأرضية التي تستخدم فيها المكنسة، ويمكن بعد الانتهاء المن التنظيف الضغط على مقبض الصندوق الأحمر لفتحه وتفريغ محتوياته مباشرة في سلة المهملات دون لمس أي منها.

ويتمتع نظام البطاريات في المكنسة بسبع خلايا أكبر مصنعة من النيكل والكوبالت والألمنيوم تساعد في توفير طاقة شفط أكبر، وتعمل البطارية ونظام المراقبة معًا لقياس مقدار وقت التشغيل المتبقي، ويقيس النظام قدرة الخلية ويستخدم خوارزمية تتعلم سلوك المستخدم عند استخدامه للجهاز مع مرور الوقت لحساب وقت التشغيل المتبقي.

التنظيف باستخدام V11 Torque Drive

في حال كنت تعيش وحيدًا أو مع عدة أشخاص في المنزل، فإن الأرضية عادةً ما تجمع جميع أنواع الشعر والأوساخ والأتربة والغبار بسبب ارتداء الأحذية في الأماكن الداخلية إلى جانب بقايا الأطعمة وغيرها من الجزيئات الغامضة، بحيث توفر Dyson V11 Torque Drive تجربة تنظيف أسهل وأكثر كفاءة من أي تجربة أخرى حلصت عليها منذ فترة طويلة.

ويسهل التعامل مع المكنسة بفضل وزنها الخفيف ورأسها المحوري، بينما يساعد محركها الرقمي، الذي يعد أقوى بنسبة 20 في المئة من Dyson Cyclone V10، على امتصاص الجزيئات بسرعة وسلاسة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو المساحات الضيقة.

وحلل مهندسو دايسون كافة تفاصيل محرك V10 الرقمي السابق، وتم استخدام موزع ثلاثي في المحرك الرقمي الجديد V11 الذي يدور بسرعة تصل إلى 125 ألف دورة في الدقيقة، ويوازن الموزعان الأول والثاني تدفق الهواء وتقليل الاضطرابات مما يساعد على زيادة الامتصاص، في حين يقلل الموزع الثالث الضوضاء ويحسن الصوت الصادر عن المكنسة.

ويتميز الدوار الميكانيكي وهو الجزء الذي يدفع الهواء في المحرك بتصميم شفرات أطول وأرق لزيادة المساحة الملامسة للهواء دون زيادة كتلة الدوار، مما يؤدي إلى تخفيف الحمل على الشفرات مقابل كل وحدة مساحة، وبالتالي تقليل تسرب الهواء ورفع كفاءة حركة الهواء بشكل عام.

ويرسل مستشعر الضغط داخل المحرك الرقمي المعلومات إلى المعالج الدقيق، مما يسهل إمكانية الإبلاغ عن أي انسداد عبر الشاشة، حيث يشير الانخفاض المفاجئ والحاد في الضغط إلى انسداد، وإذا تم اكتشاف انخفاض أبطأ، فيشير ذلك إلى حاجة المرشح للغسيل.

هذا ويلتقط نظام الترشيح المغلق بالكامل أكثر من 99.9 في المئة من الجزيئات الصغيرة بحجم 0.3 ميكرون (تبلغ سماكة الشعر البشري حوالي 70 ميكرون) ويحتفظ بها في صندوق سعة 0.75 لترًا، والذي يسهل تفريغه بعد ذلك.

وبالنظر إلى أنه يُفرغ مباشرةً عند الضغط على المقبض الجانبي، فلن تضطر إلى مواجهة المخاطرة بإسقاط صندوق كامل من الأتربة والغبار والأوساخ على الأرض، كما لن تضطر إلى التعامل مع الضوضاء لفترة طويلة جدًا لأن المكنسة تتسم بالكفاءة والشمولية.

رأس تنظيف ذكي مدعم بالذكاء الاصطناعي

تعد التقنيات الذكية أبرز ما أضافته دايسون على مكنسة V11، حيث رسخت الشركة تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في أجزائها، بما في ذلك إضافة تقنيات الاستشعار على الفرشاة الجديدة، التي تتواصل مع الوحدة الرئيسية وتخبرها بنوعية السطح الذي يتم تنظيفه، فتغير مكنسة V11 كمية الطاقة المستهلكة وفقاً لذلك.

وتستطيع مكنسة V11، بفضل معالج دقيق يتوضع داخل رأس التنظيف، اكتشاف مقدار المقاومة المطبق على شريط الفرشاة، ومن ثم يتم نقل هذه البيانات إلى المحرك ليقرر بدوره مقدار الشفط المناسب. بحيث إذا جرى استخدام المكنسة على السجاد فإن شريط الفرشاة يستشعر وجود مزيد من المقاومة وينبه المحرك بضرورة تسريع الدوران وبالتالي تعزيز قوة الشفط.

شاشة LCD أكثر فائدة

عمدت شركة دايسون إلى دمج الشاشة مع هذه المكنسة الكهربائية الجديدة للمساعدة في تقليل القلق المتعلق بوقت التشغيل، وهو أمر شائع بين المستخدمين الذين يميلون إلى المبالغة في تقدير وقت التنظيف واستخدام البطارية، ولا يرغبون في معرفة مقدار البطارية المتبقية، بحيث تساعد شاشة العد التنازلي للدقائق المتبقية على تخصيص وقت المستخدم بحكمة أكبر.

كما تعرض الشاشة معلومات عن الأداء في الوقت الفعلي، بما في ذلك الوضع المختار، مما يمنح المستخدم مزيداً من التحكم في عملية التنظيف، وتذكر المستخدم بموعد تنظيف المرشح للحصول على أفضل أداء، والإبلاغ عن أي انسداد وكيفية إزالته، وذلك بفضل مغناطيس المستشعر الموجود ضمن المرشح، بالإضافة إلى أخبار المستخدم في حال عدم تركيب المرشح بشكل صحيح.

السعر والتوفر

تتوفر مكنسة دايسون v11 بثلاث موديلات في الإمارات العربية المتحدة، وهي متاحة للبيع منذ 10 سبتمبر.

الموديل الأول هو Dyson V11 Torque Drive، معروض بسعر 2,799 درهمًا إماراتيًا، ويضم القطع الأساسية ما عدا قطعة تنظيف رأس المكنسة Soft Roller.

الموديل الثاني هو Dyson V11 Absolute، معروض بسعر 2,999 درهمًا إماراتيًا، ويضم جميع القطع.

الموديل الثالث هو نسخة ذهبية من Dyson V11 Absolute، معروضة بسعر 2,999 درهمًا إماراتيًا، إلا أنها تتضمن قطعة Torque Drive الذهبية وتتميز بلونها الذهبي.