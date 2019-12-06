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اصدار 4.3 مليون بطاقة ذكية في الاردن

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اصدار 4.3 مليون بطاقة ذكية في الاردن اصدار 4.3 مليون بطاقة ذكية في الاردن

جى بي سي نيوز :-  أكدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن عدد المواطنين الذين تم إصدار بطاقة ذكية لهم (4.300.220) مواطن وذلك  منذ بدء الإصدار الفعلي للبطاقه الذكية أواخر شهر حزيران من عام 2016م .

وأوضحت دائرة الأحوال، أن البطاقة الذكيه تحتوي على شريحه الكترونيه سعتها (144) كيلو بايت وتتضمن البيانات الشخصيه للمواطن والظاهره على البطاقة الذكية وكذلك بصمات المواطن والرقم السري لتفعيل البطاقة الذكيه(pin code).

وبين مصدر في دائرة الأحوال، أن ما يقارب (245) ألف مواطن من مجموع المواطنين أعلاه صدرت لهم بطاقات ذكية لا تتضمن بصماتهم الشخصيه ولا الرقم السري لتفعيل البطاقة الذكيه (pin code) .

وبين المصدر أن اصدار تلك البطاقة الذكية (دون بصمة) تم استثناءً ولحالات انسانية وخاصة استدعت اصدارها في حينه لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة العقلية والحركية ومرضى الشلل التام ومن كانو على سرير الشفاء في حينه ومن تعذر الحصول على بصماتهم وقت إصدار البطاقة الذكية لهم بسبب بعض الأمراض .

وأوضح المصدر أن أصحاب تلك البطاقات الذكية سيواجهون صعوبة في استخدامها الكترونيا في الخدمات الالكترونية الحكومية المنوي اطلاقها قريبا وذلك لكون تلك الخدمات تتطلب التعرف على المواطن الكترونيا من خلال البصمة  .

وأشار المصدر إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات مستمرة باصدار البطاقة الذكية لمن لم يتمكن من اصدارها وكذلك للمواطنين الذين بلغوا  سن السادسة عشر من العمر استحقاقا لأحكام القانون.

 

جي بي سي نيوز

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