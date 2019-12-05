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“الطيران المدني الدولي” تسحب اعتماد مطار تمناع الإسرائيلي بعد شكوى الاردن

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“الطيران المدني الدولي” تسحب اعتماد مطار تمناع الإسرائيلي بعد شكوى الاردن “الطيران المدني الدولي” تسحب اعتماد مطار تمناع الإسرائيلي بعد شكوى الاردن

جي بي سي نيوز :- قال رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ان منظمة الطيران المدني الدولي ICAO والمنبثقة عن منظمة الامم المتحدة سحبت اعتماد مطار تمناع الاسرائيلي بعد شوى قدمتها وزارة النقل ممثلة بهيئة تنظيم الطيران المدني لأمور تتعلق بالسلامة الجوية .

وقال مستو في تصريخ خاص لـ ” الغد” ان التحقيق والدراسات من جانب منظمة الطيران المدني الدولي ICAO مستمرة للتوصل الى تحليل للوضع الراهن وتقيمه بشكل كامل، مؤكداً انه لن يكون هناك مساومة فيما يتعلق بسلامة الطيران او السيادة على اجواء الاردن.

واشا مستو على هامش لقاء خاص اجرته الغد معه ستنشر تفاصيله غدا الخميس، ان الهيئة جددت رفضها لإقامة مطار تمناع بموقعه الحالي كما حركت شكوى لأمور تتعلق بالسلامة الجوية وخاطبت رئيس المنظمة لشرح الموقف الاردني الرافض لإنشاء مطار تمناع الاسرائيلي.

وأكد مستو ان إنشاء المطار قرب مطار الملك حسين الدولي في العقبة مخالف لاتفاقية شيكاغو 1944، ومتطلبات السلامة العامة الواجب اتباعها عند تصميم اي مطار جديد، وتم الحديث عن حتمية التعدي على سيادة الاجواء الاردنية عند اقتراب وهبوط الطائرات في مطار تمناع، بالإضافة الى تعريض سلامة الطائرات العاملة في مطار الملك حسين الدولي للخطر، علما بان المطار يستخدم من قبل ثلاث اكاديميات لتدريب الطيارين ايضا.

جي بي سي نيوز

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