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لبنان.. إصابة عسكريين إثر مواجهات بالحجارة مع معتصمين

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لبنان.. إصابة عسكريين إثر مواجهات بالحجارة مع معتصمين لبنان.. إصابة عسكريين إثر مواجهات بالحجارة مع معتصمين

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش اللبناني على "تويتر"، الثلاثاء، إصابة عدد من العسكريين بجروح حين رشقهم معتصمون بالحجارة، أثناء قيام الجيش بفتح طريق الناعمة بعد أن أغلقه متظاهرون، أمس الاثنين.

عناصر الجيش قاموا بإطلاق النار في الهواء، بعدما قام أحد المعتصمين بإطلاق النار في اتجاه العسكريين.

وميدانياً في لبنان، أغلق محتجون شركة كهرباء "قاديشا" و"مصلحة المياه" و"سنترال الميناء" في طرابلس.

كما قطع المحتجون الطريق بشكل كامل عند "مستديرة العبدة" ما تسبب في شل حركة السير من "عكار" إلى "المِنية" و"طرابلس" شمال لبنان، وسط استمرار الاحتجاجات بمناطقَ مختلفة من بيروت.

وفي شأن آخر، أرجأت وزيرة الطاقة بحكومة تصريف الأعمال، ندى بستاني، مناقصة لشراء الوقود لمدة أسبوع لإتاحة المزيد من المنافسة وأسعار أفضل بعد أن تلقت عرضين من شركتين.

ورغم فكّ إضراب محطات الوقود، فإن اللبنانيين يتخوفون من عودة الأزمة في أي لحظة. فالشركات المستوردة تحتكر القطاع وتفرض شروطها مهددة المواطنين بالإضراب تارة وأصحاب محطات الوقود الذين لا يلتزمون بالإضراب بالتوقف عن تزويدهم بالوقود تارة أخرى.

فيما أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، منصور بطيش، العمل على تخفيض معدلات الفوائد بحدود 50%، لافتاً إلى سحب المواطنين لنحو 4 مليارات دولار من المصارف منذ سبتمبر.

 

جي بي سي نيوز

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