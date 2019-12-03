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أردنية تنقل الايدز لطفلة انجبتها بطريقة غير شرعية

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أردنية تنقل الايدز لطفلة انجبتها بطريقة غير شرعية أردنية تنقل الايدز لطفلة انجبتها بطريقة غير شرعية

جى بي سي نيوز  :-  كشف الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس في بيان صحافي ، الثلاثاء ، ان الوزارة تشرف على طفلة رضيعة تبلغ من العمر اربعة اشهر مصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الايدز) كان انتقل لها من والدتها ، التي خرجت حديثا من مركز الاصلاح والتأهيل.

واشار خريس الى وجود الطفلة الرضيعة في احدى دور الرعاية في اطار اجراءات طبية وقائية كاملة تحت اشراف الوزارة وجهات طبية ومنها وزارة الصحة.

وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على حق فاقدي السند الاسري في الرعاية الاجتماعية والطبية والانسانية الكاملة وخاصة فئة الرضع والاطفال حديثي الولادة.

من جانبه قال مدير مديرية  الاسرة والحماية  في الوزارة محمود الجبور أن الطفلة  التي جاءت بولادة (غير شرعية ) تم نقلها بعد الولادة من المستشفى الى احدى دور الرعاية.

واضاف تبين من خلال الضبط الأمني واجراء الفحوصات الطبية للازمة للطفلة اصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة ( الايدز) نقلا عن والدتها المصابة بالمرض ذاته .

وتابع : تم ابلاغ مديرية الأمراض السارية  في وزارة الصحة بالموضوع وتم اتخاذ الاجراءات الطبية والوقائية الدقيقة اللازمة واعطاء الطفلة العلاجات المخصصة لهذا النوع من الامراض.

واوضح الجبور ان والدة الطفلة ( البيولوجية) تقدمت بطلب رسمي لاستلامها ، فيما تدرس الوزارة الطلب  المقدم بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة بهذه الخصوص والمعنيين وقياس مدى الخطورة على حياة الطفلة من الجانبين الصحي والاجتماعي.

جي بي سي نيوز

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