زواتي : 309 آلاف برميل نفط عراقي وصل الأردن الشهر الماضي

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء، إن كميات النفط المستوردة من العراق لشهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بلغت 309 آلاف برميل تم نقلها بواسطة 1209 صهاريج.

وأوضحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في بيان، أن مجموع الكميات المستوردة من نفط العراق تم نقلها من مصفاة بيجي إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء بمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

وعن مجموع الكميات المفرغة في مصفاة البترول الأردنية منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي وحتى نهاية شهر تشرين ثاني /نوفمبرالماضي، قالت زواتي إنها بلغت 776 ألف برميل.

وأكّدت زواتي أن هذه الكميات تشكل 7% من احتياجات المملكة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الطاقي القائم بين الأردن والعراق وبما يخدم مصالح البلدين.

وفيما يتعلق بأسعار نفط العراق أشارت زواتي إلى أن مذكرة التفاهم تنص على أن يبيع العراق النفط الخام (نفط خام كركوك) إلى الأردن على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص كلف النقل والفرق بالمواصفات.

"مذكرة التفاهم تجسد مصالح الأردن والعراق الاقتصادية وتعزز التعاون الطاقي بين البلدين وتسهم في استحداث المزيد من فرص العمل وإعادة الدور الاقتصادي الحيوي للطريق البري بين البلدين"وفق زواتي، واصفة استيراد نفط العراق بأنه "دشن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق".

وبيّنت زواتي أهمية المضي قدماً بعلاقات التعاون بين الأردن والعراق في مجال الطاقة بما يلبي مصالح الطرفين باستكمال إنشاء أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة الذي يمتد من البصرة مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الجانب العراقي قد بدأت مطلع أيلول/سبتمبر الماضي العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بشراء نفط العراق الذي تتواصل عملية نقله وفق البرنامج المتفق عليه بين البلدين.

وكان الأردن والعراق قد وقعا في شهر شباط/فبراير الماضي مذكرة تفاهم تستورد بموجبها المملكة النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية.