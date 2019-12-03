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(الحكاية) يتابع مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:22 صباحاً
من مصر | فقرة السوشيال ميديا “متخليش حد يخدعك”.. حسابات مزورة لترويج الشائعات عن مصر (كاملة)
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | أسرة البرنامج تحتفل بعيد ميلاد هاني شاكر "أمير الغناء العربي"
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | موجز "من مصر" لأهم وآخر الأخبار على الصعيدين المحلي والدولي
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | "المسرح الملهم".. صحيفة الإندبندنت البريطانية تشيد بمنتدى شباب العالم
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة خلال 2019
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | وزارة الهجرة تطلق أول حملة لـ”مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
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الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
من مصر | ظاهرة تعامد الشمس على الكرنك وقصر قارون.. فصل الشتاء يدق الأبواب
-
الأحد 22 ديسمبر 2019 12:13 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حسناوتان تظهران على الشاطئ مهارات كروية رائعة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 06:56 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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