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1ر3 مليار دولار تحويلات العاملين في الخارج لنهاية تشرين الأول

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1ر3 مليار دولار تحويلات العاملين في الخارج لنهاية تشرين الأول 1ر3 مليار دولار تحويلات العاملين في الخارج لنهاية تشرين الأول

جى بي سي نيوز :-  ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 8ر0 بالمئة إلى 1ر3 مليار دولار (2ر2 مليار دينار) لنهاية تشرين الأول من العام الحالي مقارنة مع 4ر2986 مليون دولار للفترة ذاتها من 2018.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الاثنين إلى ارتفاع إجمالي تحويلات العاملين بنسبة 2ر2 بالمئة في شهر تشرين الأول الماضي إلى 3ر313 مليون دولار مقارنة مع 6ر306 مليون دولار للشهر ذاته من 2018.

جي بي سي نيوز

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