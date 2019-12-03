صور وفيديو : تسجيل كامل لجلسة الاحد ومهاجمة الطراونة للرياطي

جى بي سي نيوز - هاجم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة النائب محمد الرياطي متهما اياه بالتضليل ، بسبب ما نشره الرياطي واتهامه الطراونة بمماطلة احالة وزيرين سابقين للمحاكمة .

وعرض الطراونة وثائق تثبت بأنه حول الطلب القضائي الى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصوله اليه ، غير ان عطلة المجلس وانعقاد الدورة الاستثنائية حال دون مناقشة أي أمر يخرج عن جدوله ، وهو ما يناقض قول الرياطي ان الطراونة لم يحل الطلب القضائي وبأنه أهمله .

وخلال حجب الصوت عن الرياطي سمع صوت رئيس المجلس يخاطبه بالقول إنه سيظل دائما يترفع عن الرد عليه .

وأقر المجلس في الجلسة التي ترأسها المهندس الطراونة بحضور رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة القانون المعدل لخدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 2019 ، في حين احال تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 الى اللجنة المالية ، وقانون شراكة القطاعين العام والخاص الى لجنة الاستثمار والاقتصاد ، واحال التصديق على الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري ، والغاء قانون سجلات الاراضي للعام 2019 والقانون المعدل للدفاع لمدني ، أحال هذه الى اللجنة القانونية .

المدينة نيوز سجلت وقائع الجلسة واليكموها بالصوت والصورة :



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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا