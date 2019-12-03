نتنياهو : تحدثت مع ترامب عن غور الأردن

جى بي سي نيوز :- قال الوزراء بنيامين نتنياهو انه تحدث يوم امس الاحد مع الرئيس ترامب فكانت هذه مكالمة هامة جدا لأمن إسرائيل.

وبين نتنياهو : تحدثنا عن إيران ولكن تحدثنا أيضا بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خلال الأشهر المقبلة، بما فيها غور الأردن بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة إسرائيل وحلف الدفاع مع الولايات المتحدة.

وتابع : هذه هي أشياء استطعنا فقط أن نحلم فيها ولكن لدينا إمكانية لتحقيقها. ولذا عرضت على بيني غانتس - دعنا نحقق تلك الفرص التاريخية من خلال حكومة وحدة وطنية ستشكل الآن وفقا للصيغة التي اقترحتها ، وفق مواقع فلسطينية .

واضاف : قطعت شوطا طويلا جدا نحو هذا لأنه يجب أن نحقق هذه الفرص. لسنا بحاجة إلى جولة انتخابات أخرى. نحتاج الآن لتشكيل هذه الحكومة لصالح أمن إسرائيل ودولة إسرائيل ومستقبل إسرائيل".