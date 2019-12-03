فرنسا تخير الرئيس عون بين الحريري أو "حكومة عسكرية"

جي بي سي نيوز:- قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مراسلها في لبنان، إن باريس نصحت الرئيس اللبناني، ميشال عون، بتكليف الحريري من جديد بتشكيل حكومة، أو التوجه نحو الخيار "العسكري".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، إن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت العناوين الرئيسية للوضع في لبنان، وتركت لباريس مهمة وضع التفاصيل ، "عربي21" .

ميدانيا، يستعد اللبنانيون للتظاهر من جديد، الأحد، للمطالبة بحكومة تكنوقراط، ومحاسبة الفاسدين، وإيجاد حل للمشاكل الاقتصادية في البلاد، تحت شعار "أحد الوضوح".

وانتشرت دعوات لمسيرات تنطلق من المتحف الوطني وساحة ساسين ومن أمام المصرف المركزي باتجاه ساحة السوديكو، لتنطلق من هناك مظاهرات مركزية باتجاه ساحتي الشهداء ورياض الصلح.

وأجبرت الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته في 29 من الشهر ذاته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.