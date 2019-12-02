"الملكية" تخفّض أسعارها إلى جميع الوجهات

جي بي سي نيوز :- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن حملة تسويقية جديدة تبدأ اليوم وتستمر حتى الثاني عشر من شهر كانون الأول الحالي، وتتضمن بيع تذاكر السفر بأسعار مخفضة شملت جميع الوجهات على شبكة خطوطها، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس الناقل الوطني والتي تصادف يوم الخامس عشر من هذا الشهر.

ويتيح العرض الجديد للمسافرين إمكانية الحجز وشراء التذاكر بأسعار تشجيعية خلال الفترة المذكورة للسفر بها ما بين 2020/1/13 وحتى 2020/5/10 مع فرصة الإقامة في بلد المقصد لمدة تمتد من ثلاثة أيام وحتى 45 يوماً.

وأوضحت الملكية الأردنية في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الأسعار التشجيعية الجديدة تشمل جميع الضرائب، وتتضمن بيع تذاكر السفر بالدرجة السياحية لرحلتي الذهاب والإياب، سواء كانت بداية انطلاق الرحلة من عمان أو من العقبة.

وبحسب العرض انخفضت أسعار التذاكر لتصل إلى 550 ديناراً إلى نيويورك، شيكاغو، ديترويت ومونتريال، و360 ديناراً إلى بانكوك، هونغ كونغ وكوالالمبور، كما هبطت أسعار التذاكر الى 340 ديناراً إلى كل من فرانكفورت، ميونخ، برلين، فينا، باريس، لندن، مدريد، برشلونة، أمستردام، جنيف، زيورخ، موسكو، روما، كوبنهاجن، إسطنبول وكذلك إلى الدوحة.

كما وصلت أسعار تذاكر تونس والجزائر إلى 240 ديناراً و200 دينار الى دبي، أبو ظبي، الكويت، الدمام، جدة، الرياض، المدينة المنورة، بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية والنجف، و170 ديناراً الى بيروت، القاهرة، لارنكا وأثينا، فيما انخفض سعر التذكرة بين عمان والعقبة إلى 60 ديناراً . وتقدم الملكية الأردنية للمسافرين القادمين إلى الأردن من مختلف محطاتها خلال مدة الحملة أسعاراً مخفضة أخرى، سواء كانوا قاصدين عمان أو العقبة.

وفيما يتعلق بحقائب السفر، فإنهُ يمكن للمسافرين إلى أميركا الشمالية والشرق الأقصى اصطحاب حقيبة واحدة مجاناً تزن 23 كغم، فيما يُمكن للمسافرين إلى المحطات الأخرى دفع مبلغ بسيط بدل حمل حقيبة بهذا الوزن.

ويستطيع أعضاء برنامج "رويال كلوب" مع الملكية الأردنية والذين يشترون بطاقات سفرهم خلال هذه الفترة، تجميع نسبة من الأميال التي تستحق لحساباتهم لاستبدالها بالامتيازات المتعددة التي يوفرها البرنامج لمشتركيه.

ودعت الملكية الأردنية مسافريها لاستثمار هذه الفرصة المميزة من الخصومات والإسراع بالحجز وشراء التذاكر إما من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.rj.com أو تطبيقها على الهواتف الذكية أو زيارة مكاتب مبيعاتها في الأردن والمحطات الخارجية أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين أو عبر هاتف مركز الاتصال التابع للملكية الأردنية رقم 5100000 6 00962.