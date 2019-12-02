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تسريب صورة للنسخة المبكرة من منصة ألعاب PlayStation 5

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ظهرت صورة جديدة لنسخة مبكرة من منصة ألعاب PlayStation 5 من شركة سوني على الإنترنت أو ما يطلق عليها مجموعة أدوات المطور Dev Kit، مما تسبب بظهور سلسلة من التكهنات بالنسبة للاعبين حول شكل منصة ألعاب الفيديو القادمة.

وبالرغم من أنه ما يزال يفصلنا عام كامل تقريبًا عن إطلاق PlayStation 5، لكن مطوري الألعاب أصبح لديهم الآن نموذج مبكر أولي من المنصة المنتظرة.

هذا وتعد مجموعة أدوات المطور عبارة عن نسخة من المنصة ترسل إلى المطورين حتى يتمكنوا من إنشاء ألعاب لها، وخاصة قبل إصدار النسخة النهائية للجمهور، وغالبًا ما تبدو هذه النسخة مختلفة تمامًا عن نسخة المستهلك.

وشارك أحد مستخدمي تويتر صورة تنسب إلى مطور ألعاب مجهول الهوية تتضمن مجموعة أدوات تطوير PlayStation 5، والتي تتطابق مع صور براءات الاختراع التي قدمتها شركة سوني في وقت سابق من هذا العام.

وكان العديد من الأشخاص قد تحدثوا عن وصول النموذج الأولي من المنصة إلى أيدي المطورين، لكن هذه هي الصورة الأولى للأجهزة، ومن المثير للاهتمام معرفة أن أجهزة سوني الجديدة أصبحت بالفعل بين أيدي المطورين.

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وأكدت شركة سوني أن PlayStation 5 سيتم إطلاقها خلال موسم الأعياد 2020، دون أن تشارك أي صور لوحدة التحكم الجديدة، لكنها أظهرت الفرق في القوة بين PlayStation 4 و PlayStation 5.

يذكر أن سوني قد شوقت المستخدمين لبعض الميزات القادمة ضمن PlayStation 5، بما في ذلك محرك أقراص SSD لسرعة التحميل ومواكبة متطلبات رسومات الجيل التالي، ووحدة معالجة مركزية جديدة ووحدة معالجة رسومات تتبع الأشعة مع دقة 8K، وصوت ثلاثي الأبعاد، والتوافق مع الإصدارات السابقة مع ألعاب PlayStation 4.

ووعدت مايكروسوفت خلال مؤتمر E3 في شهر يونيو بوجود ميزات مماثلة لخليفة منصتها الحالية للألعاب إكس بوكس Xbox، المسماة Project Scarlett، والتي من المتوقع إطلاقها خلال موسم الإجازات لعام 2020.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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