واشنطن تحمّل مسؤولية فشل اللجنة الدستورية للنظام السوري

جي بي سي نيوز:- حمّلت الولايات المتحدة الأمريكية الأحد، النظام السوري برئاسة بشار الأسد، المسؤولية عن فشل أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان لها، إن "واشنطن تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، الرامية لتسريع عمل اللجنة الدستورية السورية" ، بحسب "عربي21".

وشددت أوتراغوس على أن الشروط المسبقة لوفد النظام السوري، تنتهك النظام الداخلي للجنة الدستورية، مؤكدة أن "هذه الشروط محاولة لتأخير جهود تدعمها المجموعة المصغرة ومجموعة أستانا".

وأشارت إلى أن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2254) لم يكن كافيا، ويجب إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق وقف إطلاق نار شامل، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويذكر أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية فشلت في انعقادها الجمعة الماضي، في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية بجنيف، وذلك بعد عرقلة النظام السوري لأعمال اللجنة، من خلال وضع شروط ورفضه جميع المقترحات التي تقدمت بها المعارضة.

وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولا، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.