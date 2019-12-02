صور : الدفاع المدني يساعد بنقل دب لإجراء عملية جراحية له في حديقة غمدان للحيوانات

جى بي سي نيوز :- قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الدفاع المدني التابعة لمديرية غرب عمان قدمت اليوم المساعدة من خلال نقل دب لإجراء عملية جراحية له من قبل فريق طبي متخصص داخل حديقة غمدان للحيوانات بعد طلب المساعدة من إدارة الحديقة وحالة الدب جيدة .

وأشارت إدارة الإعلام أن التعامل مع مثل هذه الحالات يأتي من منطلق عمل الجهاز الإنساني الذي يولي جل اهتمامه في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من شتى المخاطر .

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