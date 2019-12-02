أخبار عاجلة

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول" -
الجيش السوري يستعيد 3 قرى بريف إدلب -
اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية -
شارع النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ السبت 21 ديسمبر 2019 ( اسرة الفنان الراحل احمد راتب) -
مساء dmc - مسلمو الإيغور.. ماذا يحدث للأقلية المسلمة في الصين؟ -
مفاجآت في تغييرات المدربين .. وأرقام قياسية في المرتبات -
سد النهضة الإثيوبي أزمة تراوح مكانها -
موسكو سنتابع مشروعاتنا رغم العقوبات -
مساء dmc - انفلونزا الخنازير.. كيف يمكن التعامل معها؟ -
دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

صور : الدفاع المدني يساعد بنقل دب لإجراء عملية جراحية له في حديقة غمدان للحيوانات

Google+ Print

جى بي سي نيوز  :- قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الدفاع المدني التابعة لمديرية غرب عمان قدمت اليوم المساعدة من خلال نقل دب لإجراء عملية جراحية له من قبل فريق طبي متخصص داخل حديقة غمدان للحيوانات بعد طلب المساعدة من إدارة الحديقة وحالة الدب جيدة .
وأشارت إدارة الإعلام أن التعامل مع مثل هذه الحالات يأتي من منطلق عمل الجهاز الإنساني الذي يولي جل اهتمامه في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من شتى المخاطر .

صور : 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات