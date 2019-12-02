عمان : 20 سنة بالاشغال الشاقة لـ فلبينية قتلت رفيقتها بالساطور

جى بي سي نيوز :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما على متهمة من الجنسية الفلبينية بالحبس 20 سنة بالاشغال الشاقة بعد ان قامت بقتل رفيقتها من ذات الجنسية في عمان عام 2018 .

وفي تفاصيل القضية : فان المغدورة كانت تقوم باعطاء معارفها مبالغ مالية على ان يتم ارجاعها بفوائد وكانت المتهمة من ضمن هؤلاء ، وعندما مرت المتهمة بضائقة مالية توجهت الى رفيقتها وطلبت منها 100 دينار الا انها رفضت وبعد الجدال حاولت المتهمة سرقة المصاغ الذهبي للمغدورة وحينما لم تستطع ذلك توجهت الى المطبخ واخذت " ساطور " وقامت بضرب الضحية على رأسها وجسدها حتى سقطت ارضا مضجره بدمائها وتوفيت على الفور .

وجرت الملاحقة والتحقيق في حينه .