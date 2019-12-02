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الأردن يستجيب لطلب الرئيس الإسرائيلي

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الأردن يستجيب لطلب الرئيس الإسرائيلي الأردن يستجيب لطلب الرئيس الإسرائيلي

جى بي سي نيوز :- نشر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد فيها أن الأردنية استجابت لطلب سبق أن تقدم به الأسبوع الماضي.

وأوضح ريفلين أن الأردن قرر إعادة فتح جبل النبي هارون أمام الزوار والمصلين الإسرائيليين، وهو الموقع الذي أغلقته عمان، في شهر أغسطس الماضي، عندما أدى إسرائيليون صلوات تلمودية داخل مقام النبي هارون ، وفق ترجمة اليوم . 

من جهته، نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة أكد من خلالها أن الأردن استجاب فعليا لطلب الرئيس رؤوفين ريفلين.

تغريدة آران و ريفيلين : 

 

— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann)  — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) 

جي بي سي نيوز

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