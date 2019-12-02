الأردن يستجيب لطلب الرئيس الإسرائيلي

جى بي سي نيوز :- نشر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد فيها أن الحكومة الأردنية استجابت لطلب سبق أن تقدم به الأسبوع الماضي.

وأوضح ريفلين أن الأردن قرر إعادة فتح جبل النبي هارون أمام الزوار والمصلين الإسرائيليين، وهو الموقع الذي أغلقته عمان، في شهر أغسطس الماضي، عندما أدى إسرائيليون صلوات تلمودية داخل مقام النبي هارون ، وفق ترجمة روسيا اليوم .

من جهته، نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة أكد من خلالها أن الأردن استجاب فعليا لطلب الرئيس رؤوفين ريفلين.

تغريدة آران و ريفيلين :

ألاردن يقرر إعادة فتح #جبل_النبي_هارون

بوجه الزوار والمصلين الإسرائيليين-



بعد لقاء رئيس الدولة #ريفلين بالأمير غازي بن محمد, كبير مستشاري الملك عبدالله ال-٢

قرر #الأردن إعادة فتح الجبل للسياح الإسرائيليين.

(الموقع الفريد من نوعه كان مغلقا امام الزوار والمصلين اليهود منذ ٤ أشهر) pic.twitter.com/0J1G32fvn9 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 1, 2019 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann)