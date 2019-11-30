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ميدياتك تكشف عن معالج الجيل الخامس الأقوى Dimensity

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ميدياتك تكشف عن معالج الجيل الخامس الأقوى Dimensity ميدياتك تكشف عن معالج الجيل الخامس الأقوى Dimensity

كشفت شركة (ميدياتك) MediaTek عن سلسلة (ديمنسيتي) Dimensity من معالجات الجيل الخامس 5G القوية التي تماز بتقديم مزيج من الاتصال، والوسائط المتعددة، ونظام الذكاء الاصطناعي، والابتكارات في مجال التصوير للهواتف الذكية الرائدة، مما يمثل خطوة نحو عصر جديد من الأجهزة المحمولة.

ويعد معالج Dimensity 1000 أول معالج مخصص للأجهزة المحمولة يدعم شبكات الجيل الخامس، وهو شريحة أحادية مع مودم مدمج، وقد صُنع بتقنية 7 نانومتر. ووفقًا للشركة، فإن دمج مودم الجيل الخامس التابع لها في معالج Dimensity 1000 الجديد يقدم توفيرًا كبيرًا في الطاقة مقارنةً بالحلول المنافسة.

وقال رئيس شركة (جو تشن): “تعد سلسلة Dimensity الخاصة بنا تتويجًا لاستثمار ميدياتك في الجيل الخامس وتضعنا في موقع الريادة في تطوير وتنمية الابتكار في الجيل الخامس”. وأضاف: “إن تقنية الجيل الخامس الخاصة بنا تجعلنا في منافسة مع أي كان في الصناعة”.

ويدعم Dimension 1000 تجميع شبكات حاملة ثنائية المستوى من الجيل الخامس، وفي الوقت نفسه يضم – بحسب الشركة – أسرع سرعة تنزيل في العالم بواقع 4.7 جيجابت في الثانية، وسرعة تحميل بمعدل 2.5 جيجابت في الثانية عبر شبكات 6 جيجاهرتز الفرعية. كما يتضمن أحدث معايير Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 لتوفير اتصال لاسلكي أسرع وأكثر كفاءة.

يُشار إلى أن المعالج الجديد من ميدياتك يمتاز أيضًا بأنه يضم 4 نوى قوية من نوع ARM Cortex-A77 بتردد 2.66 جيجاهرتز، إلى جانب 4 نوى أخرى من نوع ARM Cortex-A55 ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة بتردد 2.0 جيجاهرتز. ويوفر هذا التصميم توازنًا مثاليًا بين كفاءة الطاقة والأداء العالي.

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