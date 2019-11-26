خمس طرق لإنشاء بيئة عمل تساعد على زيادة الإنتاجية

يترك الأشخاص وظائفهم لأسباب كثيرة، لكن معظمهم يغادرون لأن بيئة عملهم ليست ملهمة، أو ربما تكون مُدمِرة تمامًا، ولذلك تعتبر بيئة العمل الجيدة أحد أهم العوامل لنجاح الشركات، حيث تساعد الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم.

أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها كقائد لتحسين رضا الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم هي خلق بيئة عمل توفر الاحترام والتقدير لهم، حيث إن الكثير من الشركات تركز على الأجور والمزايا التي تقدمها للموظفين دون أن يسألوا عما إذا كانوا قد أوجدوا بيئة عمل تجعل الموظفين سعداء بالعودة إليها يومًا بعد يوم.

فيما يلي 5 طرق تساعدك على إنشاء بيئة عمل قوية تساعد الموظفين على زيادة الإنتاجية:

1- تقديم فرص للتعلم:

من أجل الحفاظ على تحفيز موظفيك؛ قدم لهم فرصًا لتعلم أشياء جديدة باستمرار، أو صقل مهاراتهم الحالية من خلال إضافة مجموعة متنوعة ونوعية من برامج التدريب. ويمكن أن تشمل هذه البرامج: بناء الفريق، وتطوير الإدارة، والتدريب التقني. ويمكنك جدولة هذه البرامج التدريبية على فترات منتظمة.

لا شك أن تزويد الموظفين بمجموعة متنوعة من المهارات يعزز من مشاركتهم ويمكن أن يقلل من فرص تركهم للعمل، كما أن إبقاء الموظفين على اطلاع دائم بالتقنيات الجديدة سيساعدهم في مواكبة التطورات.

التدريب المتبادل وتطوير مهارات موظفيك مفيد أيضًا لعملك، حيث سيصبح الموظفين قادرين على أداء أدوار مختلفة، وهذا سيساعد على تجنب فجوات الإنتاجية التي تحدث في حالة مغادرة أحد الموظفين للشركة.

2- الحفاظ على التواصل المستمر مع الفريق:

التواصل هو المفتاح من أجل فهم أهداف موظفيك بشكل أفضل، كما يُعتبر أمرًا حيويًا في أي علاقة عمل بناءة. ليس من المهم لموظفيك إدراك ما تريد أن يحققوه فقط، ولكن من المهم أيضًا أن تكون على دراية بما يتوقعونه منك. حيث تعتبر مشاركة أهداف الشركة جزءًا رئيسيًا من عملية التواصل، لذلك دع فريق العمل يعرف أهدافك، وكذلك أسباب قيامهم بمهام العمل المختلفة، وسيؤدي ذلك إلى ترسيخ معنى العمل الجماعي لديهم.

3- تقدير العمل الجاد والأفكار الجديدة:

يعمل موظفوك بجد من أجل إنجاز المهام المحددة لهم، ولا شك أن هذا العمل الجاد يستحق التقدير والاحترام. وهذا بدوره سوف يلهم الموظفين الآخرين على بذل جهد مماثل. كما أن إدراك كل عضو في الفريق أنه يمتلك مهارة مختلفة عن العضو الآخر هو أمر بالغ الأهمية في فهم قيمة فريقك، لذلك احرص على إخبارهم أن الأمر بدونهم سيختلف، وأن كل عضو مهم في دوره، وأن مهمته لا تقل أهمية عن مهمة أي عضو آخر.

شجع موظفيك أيضًا على مشاركة الأفكار الجديدة، حيث إن ثقافة العمل التي تعترف بتأثير الجميع هي الأنسب للحفاظ على تحفيز الموظفين.

4- التحفيز:

إذا كان الهدف هو زيادة الإنتاجية فإن الحل البسيط وهو تزويد الموظفين بحافز لإنتاج عمل جيد، يمكن أن تكون هذه الحوافز في أي صورة يختارها أصحاب العمل، بما في ذلك: تقديم مكافآت مالية، أو زيادة في المرتبات، أو ترقيات، أو مجرد تقديم خطابات شكر للموظفين، كما يمكنك أن تجرب بعض المبادرات المختلفة لإبقاء الموظفين متحفزين.

5- إنشاء مكان عمل جذاب:

تشير بعض الدراسات إلى أن الإنتاجية تزداد بشكل ملحوظ في مكان العمل الترحيبي والجذاب. يمكن لألوان مثل: الأزرق والأخضر والأصفر تحسين التركيز وزيادة الإبداع. كما يجب عليك تزويد موظفيك باللوازم والمعدات المكتبية الأساسية والسماح لهم بتخصيص مساحة عملهم وجعلها خاصة بهم.

بصفتك المدير؛ فأنت المسؤول عن تحديد بيئة عمل موظفيك، تأكد من أنها مريحة وتُشجع على الإبداع؛ حيث إن بيئة العمل الإيجابية ستفيد عملك لسنوات قادمة.