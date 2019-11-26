أفضل تطبيق للتنزيلات والعروض أصبح متوفرًا الآن في دولة الإمارات!

أطلق مؤخرًا تطبيق ذا ديسكاونتر للعروض والتنزيلات يمنح سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وسياحها فرصة تجربة كثير من الأنشطة مقابل مبالغ زهيدة!

ويُعد ذا ديسكاونتر (The Discounter) أحدث وأكبر تطبيقات الهواتف المحمولة للتنزيلات التي تشمل جميع الأنشطة المرتبطة بأسلوب الحياة. يحتوي التطبيق المجاني على مئات الصفقات المثيرة التي توفر للمستخدمين سهولة الوصول إلى المئات من عروض “اشتر واحدة واحصل على أخرى” و”عروض التنزيلات” بنسبة تتراوح من 30٪ إلى 50٪ على المطاعم المفضلة، وصالونات التجميل، والأنشطة الترفيهية، والمعالم السياحية، وعروض الإنترنت الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى برنامج ذا ديسكاونتر إلى توفير أفضل العروض والخصومات في جميع أنحاء الدولة، لتتمكن أنت أو أصدقاؤك وأفراد عائلتك من الاستمتاع بها! كما يوفر التطبيق الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في أي وقت وأي مكان وبأية ميزانية، بدءًا من ركوب طائرة هليكوبتر للاستمتاع بالمناظر الخلابة على شواطئ دبي، إلى استئجار يخت ليوم واحد، أو الاستمتاع بباقة فاخرة من خدمات المنتجعات الصحية، أو حتى تناول وجبة من مطعمك المفضل مع أحد أصدقائك.

يتسنى للمستخدمين استكشاف مجموعة من الفرص والعروض المثيرة عند تنزيل التطبيق مجاناً عبر متجر جوجل بلاي ومتجر آبل، وإتمام العملية التسجيل الفورية لبدء استكشاف العروض حسب الفئة. وبعكس تطبيقات التنزيلات الأخرى، يقدم ذا ديسكاونتر للمستخدمين معلومات مخصصة تعتمد على اهتماماتهم وتفضيلاتهم الشخصية المقدّمة أثناء عملية التسجيل، ليستمتعوا بمجموعة متنوعة من العروض المقترحة ضمن فئات الأطعمة والمشروبات، والأنشطة العامة والترفيه. هذا ويستطيع المستخدم اختيار الصفقات ببساطة والحصول على قيمة الخصم بإظهار الهاتف المحمول للبائع الذي سيقوم بإدخال الرمز السري الخاص به.

ويمكن للمستخدمين الآن المبادرة باغتنام الصفقات فورًا عند تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي ومتجر آبل وإتمام التسجيل المجاني.